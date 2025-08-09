Guajira explica qué hace para mantener su figura: conoce su rutina de ejercicios y alimentación

Guajira, reconocida por su participación en el Desafío y por haber llegado a la final tanto en 2023 como en 2024, compartió sus secretos para mantener una figura envidiable. Aunque muchos asumen que los mejores cuerpos son resultado exclusivo de las cirugías, asegura que este no es su caso.

Admite haberse realizado cirugías en la nariz y el busto, pero no está en contra de los procedimientos estéticos, si los necesitara, se los haría sin problema, afirma; sin embargo, su físico actual es fruto, principalmente, de disciplina y constancia en el entrenamiento.



Qué ejercicios hace Guajira del Desafío

Guajira entrena seis días a la semana, dedicando una hora y media en la mañana y otra en la noche. Sus rutinas incluyen muchos ejercicios enfocados en hombros y glúteos, y también disfruta correr. Curiosamente, los abdominales no son su prioridad, ya que cree que “se construyen en la cocina” y que las sentadillas también ayudan a definir esa zona.

Su camino no ha estado libre de obstáculos. Hace cinco años, una fisura en el coxis jugando fútbol la obligó a alejarse del entrenamiento por ocho meses, y aún sufre recaídas. Más recientemente, en noviembre de 2024, fue operada de una hernia umbilical, lo que la dejó dos meses fuera del gimnasio:“Fue frustrante retomar, ya no podía mover el mismo peso y mi cuerpo había cambiado”, recuerda.

Alimentación de Guajira del Desafío

En cuanto a alimentación, complementa el ejercicio con ayuno intermitente. Su primera comida es a la 1:00 p. m., cuando desayuna; a las 3:00 p. m. almuerza y a las 7:00 p. m. cena. Su desayuno puede incluir hasta cinco huevos; en el almuerzo prioriza proteínas como carne o pollo, y en la cena evita los carbohidratos. Con disciplina, constancia y una alimentación planificada, Guajira demuestra que su físico es resultado de esfuerzo más que de bisturí.

