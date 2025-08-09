Publicidad

Guajira explica qué hace para mantener su figura: conoce su rutina de ejercicios y alimentación

Guajira explica qué hace para mantener su figura: conoce su rutina de ejercicios y alimentación

La ahora presentadora explica qué come y cuáles son los ejercicios que prioriza para darle más fuerza y definición a su cuerpo, además, desmiente liposucción a finales del 2024 y dice qué se hizo en el quirófano.