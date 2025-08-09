Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
La Red
Síguenos en::
Tendencias:
DESAFÍO DEL SIGLO
EN VIVO DESAFÍO
LA VENGANZA DE ANALÍA

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Caracol TV  / La Red  / Francy se realizó ocho cirugías y ha pasado dos años perdonándose a sí misma por hacerlo

Francy se realizó ocho cirugías y ha pasado dos años perdonándose a sí misma por hacerlo

La cantante de música popular habla de los sustos que ha pasado en el quirófano y recuerda que en el 2023 en una sola sesión se realizó ocho procedimientos, por lo que ahora mira sus cicatrices con amor.