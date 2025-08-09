Francy se realizó ocho cirugías y ha pasado dos años perdonándose a sí misma por hacerlo

La cantante Francy confesó que, durante años, se sometió a múltiples cirugías estéticas en busca de cumplir con un prototipo de belleza que, finalmente, le dejó cicatrices físicas y emocionales. Reconoce que, por intentar encajar en ese ideal, llegó a poner en riesgo su vida.

Cirugías de Francy

“Entrar a un quirófano asusta mucho”, aseguró. A lo largo de su carrera, ha pasado varias veces por esa experiencia y, en más de una ocasión, se cuestionó la necesidad de hacerlo. En 2023, ingresó por última vez a una sala de cirugía y se sometió a ocho procedimientos en una sola intervención, algo que, afirma, jamás volverá a repetir.

Desde entonces, han pasado dos años en los que ha trabajado en perdonarse y en sanar tanto física como emocionalmente. Hoy, asegura que tiene mayor amor propio, que se siente plena y que no permitirá que las opiniones ajenas influyan en su autoestima:“Quiero vivir al máximo sin preocuparme por lo que otros opinen”, declaró.

Actualmente, su enfoque está en el cuidado personal a través de hábitos saludables, ha modificado su alimentación, mantiene una rutina de ejercicio y disfruta de los resultados que ve en el espejo, sin la presión de transformarse para agradar a otros. Además, ha tomado la decisión de alejarse de personas que no aportan nada positivo a su vida. Con este cambio de mentalidad, Francy no solo cuida su cuerpo, sino también su paz mental, demostrando que la belleza real empieza por el amor propio.

