¡Eileen Roca se operó todo el cuerpo! Su cambio extremo le costó más de 80 millones

La actriz y exseñorita Colombia 2006, Eileen Roca, sorprendió a sus seguidores al confesar que se sometió a un cambio físico extremo. En una sola intervención, se realizó procedimientos en abdomen, espalda, senos, glúteos y piernas.

Lee más: Exparticipante de La Voz Kids fue abusada durante seis años y cuenta su historia



Cirugías de Eileen Roca

Con humor, aseguró que en seis meses habría podido decir que todo lo logró en el gimnasio, pero prefirió ser honesta y contar la verdad. “Dije: si ya voy para el quirófano, voy a aprovechar para hacerme de todo”, comentó. Explicó que tenía prótesis mamarias desde hace 17 años y necesitaba cambiarlas, además, tras su segundo embarazo, subió considerablemente de peso y su piel nunca volvió a ser la misma.

La incomodidad con su cuerpo la llevó a tomar la decisión, confiesa que seleccionaba cuidadosamente las fotos que publicaba, usaba fajas y siempre buscaba ángulos que favorecieran su figura. Eligió operarse en Barranquilla para contar con el apoyo de su suegra y su madre, y programó la cirugía durante las vacaciones de sus hijos para que no estuvieran solos.

Han pasado tres semanas desde la intervención y, aunque deberá cuidarse al menos seis meses, los resultados ya son visibles. Entre los procedimientos, también se corrigió la marcación abdominal que se había abierto con el embarazo.

Publicidad

Lee más: Abrahan, eliminado del Desafío, recordó la adicción que le hizo perder el norte desde los 15 años

Si bien algunos opinan que no necesitaba ninguna cirugía y que es “muy vanidosa”, Eileen asegura que tomó la decisión por sí misma y que ahora se siente más feliz y tranquila con su cuerpo. Además, espera no someterse a más operaciones en el futuro. Su esposo, por su parte, se practicó una cirugía para no tener más hijos, algo que, según la actriz, también le permitirá evitar pasar nuevamente por un quirófano.

Publicidad

No te pierdas ningún contenido de La Red los sábados y domingos en las tardes de Caracol Televisión o a través de la Señal En Vivo.