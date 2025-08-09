Exparticipante de La Voz Kids fue abusada durante seis años y cuenta su historia

Jaziel, exparticipante de La Voz Kids, actualmente tiene 22 años y rompe el silencio ante las cámaras de La Red. Relata que fue una víctima de abuso por parte de su padrastro, desde los 9 hasta los 15 años. El hombre siempre hizo creer que era una buena persona, incluso trabajaba en una empresa de recreación infantil, pero era un depredador.

Lee más: Resumen capítulo La Red: Elezar, del Desafío, admitió que se enamoró de Tina en Playa Baja

La joven asegura que todo esto sucedía mientras dormía, al ser tan pequeña la confundía mucho lo que estaba sucediendo por eso cuando le contó a su mamá cree que ella no se tomó el tiempo necesario para escucharla, pues en su mente no podía entender que su pareja estuviera haciendo algo tan terrible.

Con el paso del tiempo el abuso continuó, desde que Jaziel cumplió 11 años las cosas se complicaron y a pesar de que su padrastro prometió varias veces que no lo volvería a hacer, nunca cumplió. “En ese momento yo no sabía cómo decirle a mi mamá, ella estaba embarazada y podía perder el bebé por mi culpa”, relata en La Red.

Publicidad

Lo que su mamá sí sabía era que su pareja le estaba siendo infiel con otra niña de 16 años, por lo que Jaziel no quería sentirse más culpable por lo que le pudiera pasar y eventualmente fue su hermano el que se dio cuenta de todo lo que estaba pasando y les contó a sus abuelos paternos, fueron ellos quienes pusieron la denuncia y por eso Bienestar Familiar se la llevó a ella y a su hermano.

Por miedo, ella no dijo lo que realmente estaba pasando hasta un tiempo después cuando finalmente pudo sincerarse. Seis años después de conocerse la verdad su padrastro sigue en libertad y en este momento nadie sabe de su paradero “mi padrastro está libre, hoy en día está en España, la justicia en Colombia no ha hecho absolutamente nada”, finaliza en la entrevista.

Publicidad

Lee más: Actor de Mujeres al Límite, al borde de perder la oreja: tratamiento supera los 20 millones de pesos

No te pierdas ningún contenido de La Red los sábados y domingos en las tardes de Caracol Televisión o a través de la Señal En Vivo.