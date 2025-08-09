Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
La Red
Síguenos en::
Tendencias:
DESAFÍO DEL SIGLO
EN VIVO DESAFÍO
LA VENGANZA DE ANALÍA

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Caracol TV  / La Red  / Exparticipante de La Voz Kids fue abusada durante seis años y cuenta su historia

Exparticipante de La Voz Kids fue abusada durante seis años y cuenta su historia

Jaziel actualmente tiene 22, pero desde que tenía nueve años, su padrastro se convirtió en su mayor pesadilla, ante las cámaras de La Red se sincera sobre los horribles años que vivió junto a él.