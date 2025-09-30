A Eleazar le parece que Rosa es una "mujer exótica": consideró invitarla a la próxima ditu

El coach de nutrición volvió a dar de qué hablar en el reality de los colombianos luego de que le confesara a Manuela en la Suite ditu que tenía intenciones de invitar a la integrante de Gamma a pasar una velada mágica para conocerse más. Es necesario mencionar que el Súper Humano reveló desde hace varios capítulos que encuentra a su rival muy atractiva, lo que despertó rumores del nacimiento de un nuevo amor en La Ciudad de las Cajas.

"Me parece una mujer exótica, una morena bonita", contestó el competidor cuando Manuela le preguntó si la invitaría a ditu en caso de que la escuadra morada llegase a estar en óptimas condiciones, pues ahora mismo se encuentran sin alimento suficiente que les permita recargar energías para cada uno de los enfrentamientos deportivos.

Cuando Eleazar recibió el Pato de ditu de manos de Andrea Serna fue abordado por sus compañeros, quienes sugirieron que podría llevar a Rosa y, aunque él dio paso para que se conversara más al respecto, finalmente cambió de decisión.

Es necesario mencionar que ambos están solteros y, a pesar de que la competidora se ha mantenido lo más alejada posible a cualquier romance en el programa, Eleazar sí intentó llegar a tener algo con Tina, quien inicialmente estuvo en Beta y luego llegó a Alpha. Los integrantes de la escuadra morada en varias ocasiones la han acusado de utilizar su belleza para conquistar a los hombres con poder dentro de la competencia y así lograr avanzar en el juego, pues perdió aparentemente el interés en Eleazar cuando lo retiraron de la capitanía.

Las reacciones ante esta revelación del deportista no se han hecho esperar: "Eleazar aún tiene ojos para Tina, así que mi Rosa preciosa merece otra pareja que desde el principio me la vea con 😍", "Este par son los más maduros del Desafío. La joven muy bonita, puede ser Miss Colombia", son algunos de los mensajes que se destacan.

No te pierdas los capítulos del Desafío del Siglo XXI en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m.