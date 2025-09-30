En vivo
Noticias Caracol
Desafío Siglo XXI  / A Eleazar le parece que Rosa es una "mujer exótica": consideró invitarla a la próxima ditu

A Eleazar le parece que Rosa es una "mujer exótica": consideró invitarla a la próxima ditu

Luego de ganar el Pato de ditu en el Desafío de Sentencia y Servicios, el excapitán de Alpha tomó la decisión de que Manuela lo acompañara a la Suite ditu para recuperar energías.

Eleazar destapó por fin lo que opina sobre Rosa en el Desafío del siglo XXI.
Foto: Instagram @rosamejiadesafioxxl y ditu.
Por: Caracol Televisión
|
Actualizado: 30 de sept, 2025

