Caracol TV  / Actualidad  / Hermana de B King habló de Marcela Reyes: se refirió a las acusaciones en contra de la DJ

Hermana de B King habló de Marcela Reyes: se refirió a las acusaciones en contra de la DJ

La creadora de contenido digital concedió su primera entrevista tras la muerte de Bayron Sánchez y DJ Regio Clown en México, encontrados con signos de violencia en el cuerpo.

Qué dijo la hermana de B- King sobre las acusaciones en contra de Marcela Reyes.
Foto: Instagram @marcelareyes, @bkingoficial y Siéntese Quien Pueda.
Por: Caracol Televisión
|
Actualizado: 28 de sept, 2025

