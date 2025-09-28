Hermana de B King habló de Marcela Reyes: se refirió a las acusaciones en contra de la DJ

Stefanía Agudelo ofreció una entrevista para el programa Siéntese Quien Pueda de Univisión en donde aclaró lo que opina sobre los señalamientos que han hecho en redes sociales contra la DJ colombiana, teniendo en cuenta que se había viralizado un video en donde su hermano la acusaba a inicios de 2025 de haberlo amenazado junto con su equipo de trabajo y hasta la responsabilizaba en caso de que le llegase a pasar algo.

“Ninguna persona merece tanto hate y la verdad pues yo pienso que eso hay que dejárselo a las autoridades, eso no me compete a mí”, mencionó durante el encuentro la joven.

Asimismo, reveló que no tiene ningún tipo de comunicación con su excuñada desde hace bastante tiempo; sin embargo, hizo énfasis en que le guarda respeto porque fue la pareja sentimental de su hermano durante aproximadamente siete años.

Agudelo, aprovechó también la oportunidad para contar los sentimientos que la invadieron los días posteriores a la muerte del exponente de reguetón:

“Los primeros días no te voy a negar tenía mucho dolor, mucha rabia, yo estaba buscando culpables. Ya nada me va a devolver a mi hermano, ya no lo voy a volver a ver”, dijo.

Finalmente, solicitó la ayuda de las autoridades mexicanas para aclarar el crimen y continuar con la investigación, señalando que no considera justa la forma en la que hallaron sin vida tanto al cantante como también a DJ Regio Clown.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades, ambos músicos fueron encontrados con signos de violencia en el cuerpo, con manos atadas y junto a un mensaje escrito en una cartulina en donde los acusaban de “chapulines”, término que se utiliza para referirse a las personas que son “desleales” con algún grupo criminal.

Aquí la entrevista completa:

La justicia investiga si se trató de un ajuste de cuentas por aparentemente estar vinculados a alguna dinámica ilegal; sin embargo, la familia de Bayron se niega a creer que estuviese involucrado en una situación de este tipo, ya que estaba enfocado únicamente en su crecimiento profesional y en llevar su música al extranjero, lo que lo motivó a empacar maletas y ofrecer su primer y último espectáculo en 'El país Azteca'.