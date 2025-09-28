En vivo
Selena Gómez se casó con Benny Blanco en California: este fue el vestido que lució

Selena Gómez se casó con Benny Blanco en California: este fue el vestido que lució

La pareja, que se comprometió a finales de 2024, dio el "sí acepto" en medio de una celebración íntima y privada que tuvo lugar en California. Estas son las imágenes de la ceremonia.

