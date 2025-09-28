Selena Gómez se casó con Benny Blanco en California: este fue el vestido que lució

Selena Gómez y Benny Blanco han sorprendido al mundo con la noticia de su boda, celebrada el pasado 27 de septiembre en California. Aunque la pareja había mantenido en secreto la fecha exacta del enlace, varios medios internacionales ya habían anticipado que sería hacia finales de mes se septiembre. Finalmente, fue la intérprete de 'Fetish' quien confirmó la noticia a través de su cuenta de Instagram.

La cantante compartió una galería de imágenes del evento, dejando ver algunos detalles de lo que fue una celebración íntima y muy personal. En las fotografías, se le puede ver luciendo un elegante vestido blanco, mientras que Benny optó por un clásico traje negro con corbatín. En la descripción del post, Selena escribió simplemente: "9.27.25", fecha que ahora marca un nuevo capítulo en su historia de amor.

Aunque la publicación causó gran revuelo entre sus seguidores y medios de todo el mundo, la artista no ofreció más detalles sobre la ceremonia. No se ha revelado información sobre la decoración, la lista de invitados ni otros aspectos del evento. Lo único confirmado es que la boda se llevó a cabo al aire libre, en algún lugar de California, bajo un ambiente reservado y lejos del ojo público.

La historia de amor entre Gómez y Blanco comenzó a llamar la atención desde hace algunos años, pero fue en diciembre de 2024 cuando dieron un paso importante en su relación: el compromiso. Benny, reconocido productor musical, sorprendió a Selena al recrear su primera cita —un picnic— en un set de grabación y, en ese contexto cargado de recuerdos y emoción, le pidió pasar el resto de la vida juntos.

Desde entonces, la pareja se ha mostrado unida en distintas apariciones públicas y ha compartido algunos momentos de su vida juntos en redes sociales, aunque siempre manteniendo un perfil discreto sobre los aspectos más íntimos de su relación.

Con esta boda, Selena Gómez inicia una nueva etapa en su vida personal, en medio de una carrera artística consolidada y múltiples proyectos en marcha. Por su parte, Benny Blanco también continúa desarrollando su trayectoria como uno de los productores más influyentes de la industria musical.

Los fanáticos de ambos celebran esta unión con entusiasmo, a la espera de conocer más detalles sobre el enlace que, sin duda, ya es uno de los más comentados del año.