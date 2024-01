La reacción de Taylor Swift al saber el desplante que le habría hecho Kylie Jenner a Selena Gómez

Sin lugar a duda, la pareja que más llamó la atención de los Globos de Oro 2024 fue la conformada por Kylie Jenner y Timothée Chalamet , quienes llegaron individualmente al evento, pero compartieron mesa durante la ceremonia. Luego de que se acabara la gala, los usuarios de Internet empezaron a pronunciarse sobre la reacción de Taylor Swift al descubrir la discusión que tuvo Selena Gómez con la empresaria de cosméticos.



¿Por qué habrían discutido Selena Gómez y Kylie Jenner?

En un video viral que está rondando por redes sociales se logra observar el momento exacto en el que la intérprete de temas como ‘Fetish”, ‘Same old love’ y ‘Lose you to love me’ se acercó Taylor Swift para contarle un cotilleo.

Mira también: Taylor Swift relató cómo inició su relación con Travis Kelce: ¡ella explotó de amor!

De inmediato, varios aficionados se apresuraron a intentar leer sus labios, por lo que dedujeron que decía lo siguiente: “Le he pedido una foto a él (Timothée Chalamet) y ella (Kylie Jenner) me ha dicho que no”.

La situación pudo haber pasado inadvertida debido a que no era muy claro el mensaje y ni siquiera existía un audio para lograr entender la conversación; no obstante, poco después salió una grabación del mismo momento tomada desde otra perspectiva, en donde se logra ver el comentario que hace Keleigh Teller.

No te pierdas: Taylor Swift: Su carrera será motivo de estudio en otra universidad de Estados Unidos

“¿Con Timothée?”, pregunta, a lo que Gómez afirma con un movimiento de cabeza. La reacción por parte de su mejor amiga no se hace esperar, pues la deja con la boca completamente abierta, mientras que Teller se echa para atrás en su asiento con un gesto de sorpresa.

Publicidad

Los comentarios en redes sociales, por su parte, no se han hecho esperar: “Selena tan real. Cada vez que me pasa algo, corro directo hacia mis chicas”, “Honestamente, estoy totalmente a favor de Kylie Jenner, ¿por qué dejaría que mi hombre se tomara fotos con la que me llamó chica mala?”, “una cosa sobre Selena Gómez: si está involucrada, SABES que ella será la víctima”, fueron algunos de los mensajes que se destacaron.

Te puede interesar: Taylor Swift se reunió con la familia de Ana Clara Benevides antes de su último concierto en Brasil

some #GoldenGlobes tea😭😭



“i asked for a picture with him and she (kylie jenner) said no” – selena gomez



“with timothee?”



*selena nods* pic.twitter.com/LvO4dC6heK — pop culture gal (@allurequinn) January 8, 2024

Cabe aclarar que Jenner y Gómez tienen una pequeña rivalidad que han demostrado a través de redes sociales, pero que tratan de disimular, pues evitan hacer comentarios involucrando directamente el nombre de la otra.