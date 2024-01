Ganadores Globos de Oro 2024: Conoce la lista de las celebridades premiadas durante la gala

Los Globos de Oro en su edición número 81 dieron inicio a la temporada de premios. La ceremonia que se realizó en el hotel Beverly Hilton de Los Ángeles, Estados Unidos, estuvo cargada de muchas bromas, risas y por supuesto emoción al conocer los nombres de los ganadores. Descubre la lista completa:



Mejor Actriz de Reparto

Da’vine Joy R (EE UU) por 'Los que se quedan'.

Mejor Actor de Reparto

Robert Downey Jr. por 'Oppenheimer'.

Mejor Actriz de una Miniserie o Película para Televisión

Ali Wong por 'Bronca'.

Mejor Actor de una Miniserie o Película para Televisión

Steven Yeun por 'Bronca'.

Mejor Actriz de Reparto en Televisión

Elizabeth Debicki por 'The Crown'.

Mejor actor de reparto en televisión

Matthew Macfadyen por 'Succession'.

Mejor Guion

Justine Triet y Arthur Hararia por 'Anatomía de una caída'.

Mejor Actor en una Serie de Comedia o Musical

Jeremy Allen White por 'The Bear'.

Mejor Interpretación de un Show de Stand- up

Ricky Gervais por 'Ricky Gervais: Armageddon'.

Mejor Película de Habla No Inglesa

'Anatomía de una caída' (Francia).

Mejor Actriz en una Serie de Comedia o Musical

Ayo Edebiri por 'The Bear'.

Mejor Actor en una Serie de Drama

Kieran Culkin por 'Succession'.

Mejor Película de Animación

'El chico y la garza'.

Mejor Dirección

Christopher Nolan por 'Oppenheimer'.

Mejor Banda Sonora

Ludwing Goransson por 'Oppenheimer'.

Mejor Canción Original

'What Was I Made For? '— 'Barbie'. Billie Eilish O’Connell, Finneas O’Connell.

Mejor Actriz de Comedia o Musical

Emma Stone por 'Pobres criaturas'.

Mejor Actor de Drama

Cillian Murphy por 'Oppenheimer'.

Mejor Logro en Taquilla

'Barbie'.

Mejor Miniserie o Película para Televisión

'Bronca'.

Mejor Serie de Comedia o Musical

'The Bear'.