Fotos de Miss Jamaica en silla de ruedas tras su caída en la preliminar de Miss Universo

Una de las candidatas más recordadas de Miss Universo 2025 es Gabrielle Henry, la representante de Jamaica que rápidamente se convirtió en noticia en las plataformas digitales debido a un accidente que sufrió el 19 de noviembre en el escenario del Impact Challenger Hall en Bangkok, Tailandia.

A pesar de que inicialmente, la misma organización informó que la joven no había presentado lesiones de gravedad, con el tiempo se conoció que sí tuvo fracturas, laceraciones faciales y una hemorragia intracraneal que la llevó a permanecer en la Unidad de Cuidados Intensivos, donde estuvo monitoreada las 24 horas del día por el equipo médico.

Miss Jamaica repareció en silla de ruedas tras caída en Miss Universo

A través de redes sociales se ha viralizado una fotografía en donde se observa a la candidata regresando a Kingston en silla de ruedas. De acuerdo con medios extranjeros, fue recibida en el aeropuerto por su padre, Marc Ramsay, y por los codirectores de Miss Universo Jamaica, quienes le expresaron su apoyo en todo este proceso.

El incidente que dejó a Henry varias semanas alejadas de los escenarios y la mirada del público tuvo lugar cuando estaba en medio del desfile de gala, pues perdió el equilibrio y terminó cayendo varios metros hasta chocar con el piso, donde rápidamente fue auxiliada por los organizadores del certamen.

De allí fue trasladada al Hospital Paolo Rangsit. La organización informó que cubrió todos los gastos de la clínica, incluida también la estancia y manutención de su madre y hermana, quienes permanecieron a su lado atentas a cualquier novedad.

"Dios continúe haciendo la obra en ella 🙌", "Doy gracias a dios por su recuperación pero deberían de tener consciencia tanto tiempo en cuidados intensivos y la sacan con tacones, debe estar de reposo, su recuperación es muy importante", "Y siempre hermosa y regia con sus tacones saliendo como una reina, 🙌 me encanta", "Gracias a Dios está fuera de peligro", son algunos de los mensajes que se destacan en la red.

Por el momento, Henry no se ha pronunciado en redes sociales, por lo que sus fanáticos están atentos a la actualización de su perfil.