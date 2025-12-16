Publicidad

Miss Jamaica, Gabrielle Henry, en silla de ruedas tras caída en Miss Universo

Tras sufrir una aparatosa caída en el escenario del Impact Challenger Hall en Bangkok, Tailandia; Miss Jamaica volvió a aparecer saliendo del hospital en silla de ruedas.

Fotos de Miss Jamaica en silla de ruedas tras su caída en la preliminar de Miss Universo

La reina de belleza sufrió una fuerte caída a mediados de noviembre de 2025, cuando faltaban pocos días para la elección y coronación de la nueva soberana de la belleza mundial.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 16 de dic, 2025
Se conocen nuevos detalles sobre el estado de salud de Miss Jamaica.