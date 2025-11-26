En vivo
La Usurpadora
Síguenos en:
Tendencias:
EN VIVO DESAFÍO DEL SIGLO
LA INFLUENCER

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Caracol TV  / Actualidad  / Dueño de Miss Universo 2025 dijo por qué favorita del público no ganó y creó polémica

Dueño de Miss Universo 2025 dijo por qué favorita del público no ganó y creó polémica

Raúl Ochoa Cantú, uno de los propietarios del certamen de belleza, habló sobre las controversias que se presentaron en la edición 74 del concurso por la elección de Miss México, Fátima Bosch.

Publicidad

Publicidad

Publicidad