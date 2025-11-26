Dueño de Miss Universo 2025 dijo por qué favorita del público no ganó y creó polémica

El copropietario y presidente de Miss Universo le concedió una entrevista a Adela Micha, reconocida periodista mexicana, para responder por los cuestionamientos que se han creado entorno a la coronación de Miss México.

Y es que un jurado que renunció al concurso antes de que se eligiera a la nueva Miss Universo dijo que les pidieron votar por Bosch por lo que insinuó que hubo irregularidades en la elección de la nueva reina.

Ochoa Cantú rechazó las acusaciones sobre que hubo fraude en el concurso y en la entrevista con Micha aseguró que fue él quien sacó al jurado que hizo los señalamientos, un pianista, y que ahora el músico solo busca protagonismo.

El empresario mexicano también manifestó que, si bien se califican varios aspectos, como la pasarela, no son los únicos elementos que se tienen en cuenta para elegir a la Miss Universo. De hecho, contó una de las razones por las que Costa de Marfil, candidata que era la favorita del público para llevarse la corona y que renunció a su título de cuarta finalista, no ganó.



Por qué Miss Costa de Marfil no ganó Miss Universo, según presidente del concurso

Olivia Yacé deslumbró con su desfile en traje de baño y vestido de noche, por lo que para muchos era la ganadora del certamen. Lo cierto es que la candidata no logró el sueño, por lo que se le vio muy dolida.



Al respecto, Ochoa Cantú manifestó que a la reina de Costa de Marfil le jugó en contra el hecho de que más de 100 países le exijan visa para poder ingresar, pues el trabajo de una Miss Universo es visitar varias naciones.

“Hay muchas cosas que se valoran. Cote D'ivoire [Costa de Marfil] necesita… entren a Google, todos tienen ahí el celular, y busquen en cuántos países necesita visa Cote D'ivoire para poder entrar: 175 países le piden pisa a Cote D'ivoire. Entonces va a ser la Miss Universe que se la pasó todo un año en un departamento porque uno, el costo que te representa el trámite de visas con abogados, unas de ellas requieren seis meses de anticipación. No, pues ya se fue todo el año”, declaró.

El empresario agregó que la organización busca que por algo buscan una “universe”, para que sea la que más pueda viajar y tener contacto con gente de todas partes del mundo. “Pues si le piden visa en 175 países está medio difícil”, concluyó.

Las palabras del mexicano no cayeron bien entre los fanáticos del reinado que aseguraron, en los comentarios, que entonces no deberían permitir que países a los que se les exige visa en muchos países participen o que la organización debería asegurar el trámite de las visas. Para otros, el dueño de Miss Universo terminó de confirmar que la elección de la reina tuvo irregularidades.



¿Quién es Miss Costa de Marfil 2025?

Olivia Yacé —modelo, reina de belleza y defensora social— cursó estudios superiores en Marketing y Administración en la Widener University, en Pensilvania, EE. UU. Y obtuvo una maestría en Marketing de lujo en la Richmond American University London.

El 23 de julio de 2025, se anunció oficialmente que Olivia sería la representante de Costa de Marfil para Miss Universe 2025, celebrado en Bangkok, Tailandia. Durante la gala final, obtuvo un lugar entre las cinco mejores candidatas del mundo: cuarto lugar, lo que le valió también el título continental de Miss Universe África & Oceanía.

Sin embargo, pocas horas después, Yacé sorprendió anunciando su renuncia a dicho título continental y a toda vinculación futura con la organización del certamen. En un comunicado, argumentó que su decisión responde a su convicción de mantenerse fiel a sus valores: “respeto, dignidad, excelencia e igualdad de oportunidades”.