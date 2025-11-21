Jurado de Miss Universo 2025 denunció irregularidades en la elección de Fátima Bosch

Una verdadera polémica se desató en redes sociales luego de que apareciera Natalie Glebova, Miss Universo 2005, en redes sociales a opinar sobre la velada de elección y coronación que tuvo lugar el pasado 20 de junio (en Colombia) y que reveló el nombre de la nueva soberana de la belleza mundial.

La mujer publicó una galería de dos fotos asegurando que, en su perspectiva, la ganadora del concurso era la Miss Tailandia, quien quedó entre las cinco finalistas, pero no fue elegida como la ganadora, pues este puesto lo ocupó Fátima Bosch, la representante de México.

"¡Mi ganadora! Como juez este año solo puedo hablar por mí mismo cuando emito mis votos. Por favor, recuerde que cada persona tiene su propia opinión y que ni una sola persona puede influir en el resultado. Sin embargo, hay que decir esto... Cuando competí en 2005 y años antes, recuerdo que siempre había un auditor que subió al escenario con los resultados sellados de la firma de contabilidad. Me gustaría traer eso de vuelta, por favor", mencionó.



Las reacciones ante el post no se han hecho esperar: "Claro, porque es a la que apoyaba tu amigo Nawat. Cero criterio de tu parte", "Una mujer generando odio hacia otra mujer... Qué lamentable es ver hasta donde se puede llegar solo porque no ganó tu favorita", "A pesar de que México es linda, para mí si hubo algo raro ahí, miren que hubo ese escándalo precisamente con México y luego la coronan como la ganadora", son algunos de los mensajes que se destacan.

Posteriormente, indicó que hasta que esto no cambiaran esta medida, ella procuraría mantenerse alejada del certamen y también evitaría participar como jurado de votación.

Quién es Natalie Glebova, jurado de Miss Universo 2025

Es una destacada modelo, escritora y exreina de belleza de 44 años nacida en Rusia. La mujer obtuvo la corona de Canadá en 2005 y posteriormente se alzó con la corona en Miss Universo 2005, que tuvo lugar en Tailandia. Este 2025 fue convocada para elegir a la nueva soberana en compañía de otras figuras tales como Andrea Meza, Romero Britto, Sharon Fonseca, Ismael Cala, Saina Nehwal, Chalida Thaochalee, Omar Harfouch y Claude Makélélé.