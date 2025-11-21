En vivo
La Usurpadora
Jurado de Miss Universo 2025 denunció irregularidades en la elección de Fátima Bosch

A través de una publicación en Instagram, Miss Universo 2005, quien fue jurado en el certamen en 2025, dio a conocer que estaba inconforme con la elección de Bosch.

