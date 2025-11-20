Presentadores de 'Día a Día' recrearon prueba millonaria del 'Desafío': quién ganó y qué se llevó

Muchas fueron las emociones que se vivieron durante la transmisión de 'Día a Día' que tuvo lugar este 20 de noviembre, cuando Carlos Calero retó a Carolina Cruz, Iván Lalinde, Carolina Soto y Juan Diego Vanegas a recrear una de las pruebas de resistencia más complicadas para los participantes.

Mira también: Ganador de Yo Me Llamo 2023, Carín León, conoció al artista original en 'Día a Día'



En el reality de los colombianos, quienes obtienen la Moneda Dorada se quedan con la posibilidad competir por una millonaria suma de dinero. Los concursantes deben sostenerse de una baranda el tiempo que más soporten mientras varios billetes de diferentes denominaciones caen dentro de una esfera gigante. Entre más tiempo tarden en soltarse, más dinero suman a sus cuentas, lo que convierte esta actividad en un ejercicio de resistencia.

Publicidad

En esta ocasión, los presentadores asumieron el reto. La primera en someterse a esta tarea fue Soto, quien logró mantenerse sostenida durante 1:08 minutos. El turno después fue para Lalinde, que superó a su compañera con 1:13.

Mira también: Exesposo de Sandra Posada, de Día a Día: quién es y por qué motivo casi pierde la vida

Publicidad

Cruz, por su parte, tuvo una duración de 1:01, mientras que Vanegas obtuvo un tiempo de 1:07.

En este sentido, Iván Lalinde fue quien obtuvo el primer puesto, quedándose también con la posibilidad de disfrutar de una experiencia gastronómica en un reconocido restaurante- bar de la capital, así lo dio a conocer Calero en la emisión.



En qué va el 'Desafío del Siglo XXI'

Durante el capítulo 95 del programa de Caracol Televisión, Kevyn se ganó la admiración de Neos luego de asumir junto a Sofía el Chaleco de Sentencia, Zambrano protagonizó una pelea con Pedro, y Valkyria se molestó con el deportista olímpico por la actitud que tomó durante la prueba de contacto en el Box Rojo.

Sin embargo, uno de los momentos más llamativos tuvo lugar cuando Potro llevó el nuevo chaleco a Playa Baja, rompiendo la alianza que tenía con Gamma de atacar al equipo verde debido a su reciente participación en el formato. Aunque aseguraron que no les guardaban rencor a los morados, sí les pidieron analizar mejor la situación.

Mira también: Chef de 'Día a Día' llegó al 'Desafío' y Leo fue el más emocionado: hasta le echó piropos

Publicidad

No te pierdas Día a Día en las mañanas de Caracol Televisión o a través de la Señal En Vivo. Revive aquí contenido exclusivo del programa.