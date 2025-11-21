En vivo
Caracol TV  / Actualidad  / Favorita a Miss Universo dio paso en falso y casi termina en el piso; ¿le costó la corona?

Favorita a Miss Universo dio paso en falso y casi termina en el piso; ¿le costó la corona?

El episodio quedó captado en la transmisión oficial del concurso de belleza, aunque rápidamente se cambió el plano cuando la reina tambaleó durante la etapa final del certamen.

