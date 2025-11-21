Favorita a Miss Universo dio paso en falso y casi termina en el piso; ¿le costó la corona?

La elección y coronación de la nueva Miss Universo se llevó a cabo este 20 de noviembre, en una ceremonia que dejó varias polémicas, pues muchos consideraban que Miss México, la ganadora del concurso, no merecía el título.

Para muchos, la nueva Miss Universo debía ser Miss Costa de Marfil, Olivia Yace, que deslumbró durante su desfile en vestido de baño y en el traje de noche, en el que lució un vestido brillante y plateado, que resaltó con su piel.

No obstante, momentos antes de que el jurado decidiera quién sería la nueva Miss Universo, la reina de Costa de Marfil casi termina en el suelo. Y es que cuando el anfitrión llamó a Yace como una de las cinco finalistas, ella empezó a caminar de manera serena, saludando al público; pero, de repente, se le dobló un pie y terminó tambaleado, situación que la angustió, según se pudo ver en su expresión facial.

Por lo que se alcanzó a apreciar en la transmisión, la candidata pudo mantener el equilibrio y evitó la caída. Sin embargo, quedó como cuarta finalista, decisión que muchos reprocharon. Algunos consideran que el paso en falso le pudo jugar en contra.

La elección de la nueva Miss Universo dejó muy adolorida a la representante de Costa de Marfil, que terminó llorando justo después de la ceremonia. En un video quedaron reflejadas sus lágrimas y cómo sus otras compañeras la consolaban.

¿Quién es la Miss Universo 2025?

Fátima Bosch, de México, fue coronada como Miss Universo 2025 durante la edición número 74 del certamen. Con tan solo 25 años, Bosch alcanzó el título tras competir con otras 120 candidatas y su triunfo marca la cuarta corona para México, sumándose a las ganadoras anteriores Lupita Jones, Ximena Navarrete y Andrea Meza.

La joven tabasqueña tiene una formación en Diseño de Indumentaria y Moda, licenciada por la Universidad Iberoamericana de Ciudad de México, con estudios complementarios en Milán. En el escenario internacional, Bosch destacó no solo por su belleza, sino también por su discurso de empoderamiento femenino: al ser preguntada cómo usaría su plataforma como reina, dijo que alentará a las mujeres jóvenes a creer en sí mismas y a exigir que sus voces sean escuchadas.

La gala, sin embargo, estuvo marcada por momentos de tensión: semanas antes del certamen, Bosch protagonizó una polémica cuando fue reprendida en vivo por un directivo de la organización turística de Tailandia, lo que desató críticas y apoyo masivo hacia ella.

Como premio por su victoria, se informó que Bosch recibirá un respaldo económico para asumir sus compromisos durante el año de reinado, además de alojamiento y gastos pagados.