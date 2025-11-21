Fátima Bosch mostró el amuleto de la suerte que le ayudó a ganar Miss Universo 2025

México obtuvo una nueva corona de Miss Universo el pasado 20 de noviembre (fecha Colombia) luego de que Fátima Bosch dejara en alto el nombre de su país en Tailandia frente a millones de espectadores en todo el mundo. La joven llamó la atención desde el inicio de la competencia debido la discusión que sostuvo con un alto directivo de la organización en el país anfitrión.

El amuleto de la suerte de Fátima Bosch para ganar Miss Universo

La diseñadora de modas se mantuvo activa en redes sociales durante las actividades previas a la elección y coronación, así como también minutos después de conocer que era la ganadora del certamen; por eso, poco después de la velada, apareció en las historias de su cuenta oficial de Instagram para mostrar no solo el apoyo que estaba recibiendo por parte de sus seres queridos y seguidores, sino que también expuso que su fe no la dejó desamparada en este sueño que tenía por cumplir.



"Llegamos", escribió Bosch junto a una fotografía en la que aparecía la bandera de su país, la imagen de la Virgen de Guadalupe (una de las figuras más representativas de la cultura de 'El País Azteca'), un rosario y un cuadro de la Virgen de la Inmaculada Concepción.

El muleto de la suerte de Fátima Bosch en Miss Universo 2025. Foto: Instagram @fatimaboschfdz

Asimismo, expuso que la estaban esperando con dos ramos de flores y una decoración especial con su nombres.



Es necesario mencionar que esta no es la primera vez que la mexicana muestra ser una persona católica, pues en su feed de Instagram ha hecho varias publicaciones en las que aprovecha para hablar de su religión y de cómo esta ha transformado su vida.

"Él me encontró mi, deja que te encuentre a ti", escribió en alguna oportunidad.



Qué respondió Fátima Bosch, Miss México, en Miss Universo 2025

Pregunta: ¿Cuáles son los retos de una mujer en 2025 y cómo usarías el título de Miss Universo?

Respuesta: “Lo usaría para crear un espacio seguro para las mujeres en todo el mundo, alzaría mi voz para el servicio de los demás, porque hoy estamos aquí para alzar la voz, crear cambios. Somos mujeres, somos fuertes, somos valiosas y estamos aquí para hacer historia”.