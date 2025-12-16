Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Noticias Caracol
Final La Influencer
Inscripción a 'La Danza de los Millones'
'Desafío'
Programación de Caracol

Karol G en La Guajira: bailó con fanáticos 'Si antes te hubiera conocido' - CaracolTV

'La Bichota' visitó Musichi, Manaure, La Guajira, gracias a su fundación con Con Cora. Allí bailó, conoció a sus fanáticos e interpretó temas como 'Si antes te hubiera conocido'.

Icon push.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Karol G en Colombia: visitó La Guajira en compañía de su fundación 'Con Cora'

A través de redes sociales se han viralizado una serie de videos en donde se observa a 'La Bichota' bailando y cantando rodeada de sus fanáticos en La Guajira.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 16 de dic, 2025
Comparta en:
Karol G fue grabada mientras visitaba La Guajira en compañía de su fundación Con Cora.