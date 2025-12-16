Karol G en Colombia: visitó La Guajira en compañía de su fundación 'Con Cora'

El 2025 ha sido un año cargado de éxito para la cantante paisa, recordada por éxitos musicales como 'Cairo', 'Oki doki', 'Gatúbela', 'Coleccionando heridas' y 'Un gatito me llamó'. Durante estos doce meses, la colombiana tuvo la oportunidad no solo de lanzar su álbum 'Tropicoqueta', sino que también brilló en escenarios como Brasil, Italia y hasta Estados Unidos.

Luego de aparecer en redes sociales para mostrar parte de su viaje por Hawái y de exponer que ella misma se practicó un radical cambio de look, la cantante volvió a ser noticia en las plataformas digitales, pero esta vez debido a que estuvo por Colombia como parte del proyecto social que impulsa desde hace años y las obras de caridad que realiza para cerrar cada año.

Karol G estuvo en La Guajira colombiana

A través de redes sociales como X (anteriormente Twitter) y TikTok, se han viralizado imágenes de la artista en Musichi, Manaure, La Guajira, lugar al que viajó gracias al apoyo de su fundación Con Cora. En los clips, que ya son todo un fenómeno de Internet, se le observa interactuando con la gente, bailando la Yonna (baile representativo de la cultura) y hasta dando un concierto privado.

"Vengan todos para acá para que bailemos, ¿cómo dice?", se le escucha decir justo antes de interpretar 'Si antes te hubiera conocido'.

Esta no es la primera vez que Carolina Giraldo aparece en público y destaca por su sentido social, pues en años anteriores se le ha visto visitando a las reclusas de El Buen Pastor de Bogotá y también en la cárcel Picaleña de Ibagué.

Las reacciones por parte de los usuarios de Internet no se han hecho esperar, pues la felicitan por mantener la sencillez a pesar de la fama: "La amo tanto", "Humildad total, nunca se avergüenza de sus orígenes", "Qué hermoso, le dan su espacio, 👏 gente humilde y respetuosa", "Todo el mundo conoce a Karol G menos yo, y yo tengo un gran sueño de conocerla 🥹😭", "Fue a llevar un concierto gratis, qué linda", son algunos de los mensajes que se destacan en las plataformas digitales.