Karol G ofreció un concierto en la cárcel Picaleña de Ibagué: "desde chamaquita rompiendo la ley"

En más de una oportunidad la cantante paisa Karol G ha demostrado su compromiso con algunas causas sociales. A finales de 2021, la colombiana visitó una cárcel de Medellín y este año, a una semana de su ‘Mañana será bonito fest’ que se realizará el 1 y 2 de diciembre en la misma ciudad, arribó a la Picaleña en Ibagué para ofrecerles un concierto a las reclusas.

La artista llegó con el equipo de trabajo de su proyecto ‘Con cora’ hasta el bloque 4 del centro penitenciario junto a la Fundación Interna de Johana Bahamón, en donde tuvo la posibilidad de cantar algunos de sus más grandes éxitos que, de hecho, la hicieron merecedora recientemente de tres premios Latin Grammy.

Mira también: Karol G: Así fue su presentación en los Billboard Music Awards donde estrenó una canción

Los videos que fueron tomados durante el espectáculo ya se han convertido en tendencia en las plataformas digitales. Allí aparecen en compañía de Sus Vásquez, su guitarrista, interpretando ‘El Makinon’ y ‘Amargura’.

Uno de los momentos que más ha causado risa entre los usuarios de Internet es que en este primer tema musical, Giraldo canta un pedazo de la letra que resulta ser muy literal respecto al contexto en el que se encuentra: “Hasta abajo desde los 16, desde chamaquita rompiendo la ley, el DM explotado, pero es que no hay break”.

No te pierdas: La divertida reacción de Karol G al ganar un Latin Grammy se hace viral: "quiero llorar y no puedo"

Publicidad

A través de un post hecho en las historias de Instagram de la fundación ‘Con Cora’, se confirmó que Karol G inició una gira con el objetivo de “llevar alegría, entretenimiento y apoyo en equipamiento” a las poblaciones más vulnerables de Colombia.

Ante la revelación, diferentes admiradores han aparecido en las plataformas digitales para felicitar su noble causa y para enviarle mensajes de admiración por ayudar a las personas que lo necesitan sin necesidad de exponerlo públicamente para recibir algún tipo de reconocimiento.

Te puede interesar: Karol G reaccionó con emotivas palabras al homenaje que Anahí le hizo en show de RBD en Medellín

“Más fácil la ven ellas que uno que trató de comprar boletas para el concierto 😂”, “y lo más hermoso de todo que ella no presume nada en sus redes sociales, ❤️ qué lindo gesto para esas mujeres 🥰”, “el momento en que se da cuenta que la canción va con el entorno 😂. Tan bella. Hermoso que les dé un instante de relax a ellas”, “su sencillez y humildad”, fueron algunos de los mensajes que dejaron sus fanáticos.