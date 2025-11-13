Presentación de Karol G con Marco Antonio Solís en los Latin Grammy 2025: VIDEO

Karol G arrasó en la 26.ª Entrega Anual de los Latin Grammy y se robó todas las miradas al interpretar en vivo su tema ‘Coleccionando Heridas’ junto al mexicano Marco Antonio Solís. El escenario del MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Estados Unidos, se iluminó con la presencia de esta poderosa dupla que llenó el recinto de romanticismo y una complicidad innegable que unió a dos generaciones de la música latina.

Karol G en los Latin Grammy 2025

La paisa apareció con una blusa naranja, un jean descaderado, sigueindo la estética de esta era; mientras que Solís portó un traje en tonos pastel. Inclusiva, ambos artistas bailaron durante la parte instrumental del tema.



KAROL G Y MARCO ANTONIO SOLÍS CANTANDO “COLECCIONANDO HERIDAS” POR PRIMERA VEZ EN VIVO EN LOS #LatinGRAMMY 😍😭 pic.twitter.com/UnqkFmanjB — midnight sun☀️ (@unveranorosa_) November 14, 2025

Este tema hace parte del quinto álbum de estudio de la artista colombiana, ‘Trópicoqueta’, un proyecto que ha generado todo tipo de reacciones desde su lanzamiento y con el que la paisa demostró su versatilidad para interpretar diversos géneros tropicales, además de honrar sus raíces musicales.

lo tierna que me parece la dupla de karol g junto a marco antonio solís cantando coleccionando heridas 🥺

#LatinGRAMMY pic.twitter.com/ZjKkhUuiTi — tps (@tpsmami) November 14, 2025

Al pasar por la alformbra roja de los Latin Grammy 2025, Marco Antonio Solís expresó:



“Karol ha sido muy amable; tenía el deseo de hacer una canción juntos, de corazón. Para mí fue una grata sorpresa. A la gente le ha gustado y qué mejor que presentarla aquí, en los Latin Grammy”.

Cabe recordar que el pasado 15 de octubre, ‘La Bichota’ también brilló en el Victoria’s Secret Fashion Show, donde interpretó ‘Latina Foreva’ mientras las modelos desfilaban a su alrededor. Al final, Karol sorprendió al caminar por la pasarela con alas rojas y un traje de encaje, dejando nuevamente en alto el nombre de Colombia.

