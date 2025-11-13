En vivo
Hilos de vida
🔴EN VIVO LATIN GRAMMY 2025: presentaciones y premios para los colombianos

Este 13 de noviembre se celebra la 26.ª Entrega Anual de los Latin GRAMMY desde el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas. Aquí puedes ver el minuto a minuto de la pre ceremonia, alfombra roja y la gala.

Por: Daniela Correa GrisalesPeriodista 
|
En vivo Latin Grammy 2025.
Foto: Latin Grammy

La noche más importante para la música latina se vive desde Las Vegas, Estados Unidos en el MGM Grand Garden Arena y los colombianos ya empezaron a sumar gramófonos en la pre-ceremonia. Este año, la ceremonia tendrá como anfitriones a Maluma y Roselyn Sánchez.

Daniela Correa Grisales
Periodista
Actualizado 13 de nov, 2025
  • 06:00 p. m.
    Morat ganó Mejor Álbum Pop/Rock

    -

  • 05:59 p. m.
    Silvestre Dangond ganó con Juancho de la Espriella

    -

  • 05:45 p. m.
    Andrés Cepeda ganó Latin Grammy a Mejor Álbum Pop Tradicional

    El artista bogotano recibió, de las manos de Silvestre Dangond, el Latin Grammy en la categoría Mejor Álbum Pop Tradicional, donde le agradeció a su manager, productores, compositores, su esposa y más.

