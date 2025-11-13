🔴EN VIVO LATIN GRAMMY 2025: presentaciones y premios para los colombianos

Morat ganó Mejor Álbum Pop/Rock
La noche más importante para la música latina se vive desde Las Vegas, Estados Unidos en el MGM Grand Garden Arena y los colombianos ya empezaron a sumar gramófonos en la pre-ceremonia. Este año, la ceremonia tendrá como anfitriones a Maluma y Roselyn Sánchez.
El artista bogotano recibió, de las manos de Silvestre Dangond, el Latin Grammy en la categoría Mejor Álbum Pop Tradicional, donde le agradeció a su manager, productores, compositores, su esposa y más.
