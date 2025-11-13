Karol Samantha habló del caso de Epa Colombia a pocos meses de cumplir un año en prisión

El 27 de enero de 2025, Daneidy Barrera Rojas, más conocida como Epa Colombia, fue capturada por el CTI en su peluquería y puesta a disposición de las autoridades para cumplir por los hechos cometidos en contra del sistema de transporte público Transmilenio en el marco del Paro Nacional de 2019, en pleno estallido social.

A pesar de que inicialmente fue llevada a la cárcel El Buen Pastor de Bogotá, donde permaneció los primeros meses, poco después fue trasladada a la Escuela de Carabineros de Bogotá. De acuerdo con las autoridades, esta decisión no se tomó con ánimo de darle privilegios en comparación con otras reclusas, sino con el objetivo de garantizar su seguridad.

Novia de Epa Colombia habla sobre cómo va el caso

A pocos meses de que se cumpla el primer año sin que la empresaria está en libertad, Karol Samantha apareció en las historias de la cuenta oficial de Instagram de la empresa para agradecerle a sus seguidores por haber permanecido al pendiente del caso y también para confesar cómo ha llevado la familia esta noticia durante las últimas semanas.

"Gracias a ti y a cada una de las personas que en esta cajita de preguntas le han dejado tantos mensajes y amor, cariño y apoyo a Dane. A estas alturas, después de casi 11 meses, yo he preferido ser prudente y no manifestar absolutamente nada de cómo va el caso de Dane", explicó en medio de la plataforma.

Del mismo modo, declaró que todos los seres cercanos a Barrera guardan la esperanza de que ella recupere la libertad y pueda reencontrarse con su hija, Daphne Samara, fuera de prisión.

"Esperando el milagro de Dios porque la justicia divina es la más perfecta que existe", finalizó.

La creadora de contenido digital fue condenada a cinco años y tres meses de cárcel por los delitos de instigación a delinquir con fines terroristas, daño en bien ajeno y perturbación del transporte público. Fue justamente este primero el que llevó a que las autoridades le ordenaran una medida intramural y le quitaran la posibilidad de obtener el beneficio de casa por cárcel.