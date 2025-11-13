En vivo
La usurpadora
Síguenos en::
Tendencias:
EN VIVO DESAFÍO DEL SIGLO
LA INFLUENCER

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Caracol TV  / Actualidad  / Hermano de Karmen, del 'Desafío': sale nueva versión sobre cómo acabaron con su vida

Hermano de Karmen, del 'Desafío': sale nueva versión sobre cómo acabaron con su vida

Aunque las primeras versiones indicaban que le dispararon al joven en medio de un acto sicarial, se conoció una nueva versión sobre lo sucedido en Gaira, Santa Marta.

Qué se sabe sobre la muerte del hermano de Karmen Mestre, del 'Desafío 2016'.
Qué se sabe sobre la muerte del hermano de Karmen Mestre, del 'Desafío 2016'.
Foto: Instagram @karmenmestre y Caracol Televisión.
Por: Marianella Chavarro Castro
|
Actualizado: 13 de nov, 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad