Hermano de Karmen, del 'Desafío': sale nueva versión sobre cómo acabaron con su vida

El 11 de noviembre, medios locales confirmaron la muerte de Luis David Mestre, hermano de la creadora de contenido digital y exparticipante del 'reality' de los colombianos en el 2016. Pocos días después del deceso, se conoció una nueva versión sobre lo ocurrido, centrando su atención en otra persona.

Qué se sabe sobre la muerte del hermano de Karmen, del 'Desafío'

Inicialmente, se creyó que el joven había sido abordado por dos hombres mientras iba manejando su motocicleta y que lo atacaron por la espalda; sin embargo, recientemente se conoció una nueva versión de lo ocurrido, la cual estaría lejos de tratarse de un acto sicarial.



Un residente del sector contó que solo se escuchó un estruendo y llegó a pensar que la persona que iba en la motocicleta se había estrellado. Cuando las autoridades llegaron al lugar de los hechos, encontraron que el joven aún respiraba, por lo que lo llevaron hasta un centro de salud donde finalmente llegó sin signos vitales.

Según la información recolectada por los investigadores del CTI y la Sijín en las cámara de seguridad, Mestre manejaba una motocicleta sin placas y estaba acompañado de otros dos hombres que iban en otros dos vehículos. Antes del incidente, al parecer, los tres habrían intentado abordar a un ciudadano justo en frente de un edificio del sector.

El vigilante de la propiedad, al ver esto, creyó que se trataba de un robo, por lo que actuó con rapidez y activó el arma de fuego.

“Todo apunta a que no fue un atentado sicarial sino un hecho confuso en el que un vigilante reaccionó contra este joven”, dijo Jaime Ríos, comandante de la Policía Metropolitana de Santa Marta.

El sujeto se entregó voluntariamente a las autoridades competentes y se encuentra rindiendo cuentas para que se determine si se trató de un exceso de fuerza o no.

Karmen dio a conocer que la velación se realizará en la Funeraria Americana Sala #2 el 13 de noviembre a las 3:00 p.m. y la misa de exequias se hará el mismo día a las 2:30 p.m.