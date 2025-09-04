Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
La luz de mi vida
Síguenos en::
Tendencias:
EN VIVO DESAFÍO DEL SIGLO
DESAFÍO DEL SIGLO
LA VENGANZA DE ANALÍA

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Caracol TV  / Actualidad  / Karol Samantha se pronunció luego de que le incautaran del celular a Epa Colombia

Karol Samantha se pronunció luego de que le incautaran del celular a Epa Colombia

A través de una publicación en las historias de Instagram, la pareja de Daneidy Barrera les respondió a quienes se alegraron de la incautación que se llevó a cabo en la Escuela de Carabineros de Bogotá.

Pareja se Epa Colombia reaccionó luego de la incautación que se realizó en la Escuela de Carabineros.
Pareja se Epa Colombia reaccionó luego de la incautación que se realizó en la Escuela de Carabineros.
Foto: Instagram @epa_colombia y @epa_kera100k
Por: Marianella Chavarro Castro
|
Actualizado: septiembre 04, 2025 04:03 p. m.