Karol Samantha se pronunció luego de que le incautaran del celular a Epa Colombia

El pasado 3 de septiembre la Policía Nacional reveló que realizó un operativo en la Escuela de Carabineros que dio con el hallazgo de tres celulares, entre ellos uno de la creadora de contenido digital Epa Colombia. De acuerdo con las imágenes difundidas, los uniformados revisaron en diferentes zonas de las recámaras para dar con los dispositivos móviles que de inmediato fueron incautados.

Mira también: Mamá de Epa Colombia publicó video de su hija y despertó preocupación: "justicia divina"



Ante esta situación, Karol Samantha, pareja sentimental de Daneidy Barrera, se pronunció sobre el hecho a través de las historias de la cuenta oficial de Instagram del negocio de keratinas. Por medio de un mensaje, dio a conocer que cree en la justicia divina y ratificó la posición de los empleados a favor de la influenciadora.

Publicación de Karol Samantha luego de la incautación del celular de Epa Colombia. Foto: Instagram @epa_kera100k

"Y mientras muchas personas difaman y les alegra el mal ajeno, nosotros como empresa nos levantamos todos los días con toda la disposición para dar lo mejor y luchar en medio de tanto caos. Tenemos como ejemplo a la mujer más valiente de toda Colombia, de eso no hay la menor duda", explicó en medio de la plataforma.

Publicidad

Mira también: Sale a la luz foto de la reseña de Epa Colombia al llegar a la Escuela de Carabineros

Es necesario mencionar que esta no es la primera vez que la joven se toma las plataformas digitales para pronunciarse acerca del proceso judicial, pues en varias ocasiones ha posteado cómo viven esta situación desde casa y cómo es el apoyo por parte de los colaboradores de la marca a Barrera.

Publicidad

"Gracias Daneidy por ser ejemplo de superación y generar empleo en Colombia. La justicia divina sí existe", concluyó.

Mira también: La emotiva reacción de Yina Calderón al traslado de Epa Colombia: "El caso se está moviendo"

Es necesario mencionar que hace poco Epa Colombia fue trasladada de la cárcel El Buen Pastor de Bogotá a la Escuela de Carabineros debido a una solicitud elevada por Francisco Bernate, el abogado defensor del caso. Según explicó, requerían de esta medida debido a la compleja situación de salud por la que atraviesa Epa Colombia, pues ha venido presentando problemas en materia física y mental.

La empresaria de keratinas ya habría solicitado la casa por cárcel argumentando su calidad de madre y emprendedora; sin embargo, esta medida fue negada por la gravedad de sus delitos: año en bien ajeno agravado; perturbación en servicio de transporte público, colectivo u oficial; e instigación a delinquir con fines terroristas.