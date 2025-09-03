Publicidad

Quién ganó el Desafío Millonario HOY: esta fue la jugosa cifra que se llevó un equipo

Quién ganó el Desafío Millonario HOY: esta fue la jugosa cifra que se llevó un equipo

En esta oportunidad, Alpha, Omega y Gamma se enfrentan por segunda vez en el Desafío Millonario. El equipo que gane se llevará 30 millones de pesos y además, el capitán de ese escuadrón podrá hacer un cambiazo en el Desafío.

Foto: Caracol Televisión
Por: Diana Carolina Vergel Perea
|
Actualizado: septiembre 03, 2025 10:01 p. m.