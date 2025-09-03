Quién ganó el Desafío Millonario HOY: esta fue la jugosa cifra que se llevó un equipo

En este capítulo 44, los participantes se deben enfrentar de nuevo al Desafío Millonario, en la que obtendrán una jugosa cifra de dinero para continuar tranquilos dentro de la competencia.

Mira también: Leo no ayudó a Valentina con la tarea de El Elegido en el Desafío: Alpha se le fue en contra



Desafío Millonario

Para ello, los equipos se organizaron de la siguiente manera para competir:



Alpha: Eleazar, Leo, Gero, Valentina, Manuela

Gamma: Zambrano, Gio, Rata, Yudisa y Rosa

Omega: Potro, Juan, Camilo, Katiuska, Miryan

Es de destacar que, el equipo que gane le dará el poder al capitán de ese escuadrón de modificar a dos participantes del Desafío Siglo XXI. Por lo cual, es muy importante llevarse la victoria para estar tranquilos y celebrar por todo lo alto.



Quién ganó el Desafío Millonario HOY

Ahora bien, tras darla toda la pista, se conoció que Omega se llevó el primer lugar. Cuando lograron este triunfo, no lo podían creer y estaban muy emocionados por empezar de la mejor manera este ciclo tan fundamental.

Publicidad

Cuánto ganó Omega en el Desafío Millonario

Ahora bien, Andrea Serna confirmó que el equipo se lleva 40 millones de pesos, una cifra que no dudó en alegrar a todos los del equipo. Myrian fue la encargada de recibir este maletín lleno de dinero.

Mira también: Quién era El Elegido del Desafío: Gero no reaccionó con sorpresa como sí lo ha hecho anteriormente



Cómo fue la prueba del Desafío Millonario

Los participantes debían llevar unos cubos gigantes hacia el otro lado de la pista. Luego de esto, al llegar, un compañero se subiría en cada uno de estos objetos para así retornar hasta un tubo que tenía unos balones. La idea era devolverse de la misma manera, completando el circuito, y al final encestarlos.

Publicidad

No te pierdas los capítulos del Desafío del Siglo XXI en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m. Síguenos en nuestro canal de difusión de WhatsApp.