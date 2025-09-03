Dani habría reaccionado al castigo de Valentina como La Elegida del Desafío: "El karma suena así"

Valentina se convirtió en una de las grandes protagonistas del capítulo 43 del Desafío del Siglo XXI al revelar que era La Elegida del octavo ciclo. Según explicó, hizo todo lo que estuvo a su alcance para convencer a su equipo de que la ayudara a cumplir con la tarea; sin embargo, los hombres, especialmente Leo y Eleazar, se negaron a ayudarle, lo que hizo que terminara defendiendo su cupo en la producción de Caracol Televisión durante el Desafío a Muerte.

Mira también: El 'arrunchis' de Lucho y María C, tras ser eliminados del Desafío: "Por fin nos pudimos ver"



El repost que hizo Dani respecto a la revelación de Valentina como La Elegida del Desafío. Foto: Instagram @danizuluaga_1

Una de las reacciones más esperadas por los fanáticos de la producción era la de Dani, quien quedó eliminada luego de recibir el título de La Elegida en dos oportunidades. Aunque no emitió directamente un mensaje al respecto, sí reposteó un video de un página de fans, en el que se hablaba abiertamente acerca del karma y cómo muchos recordaron cuando Valentina descubrió que la odontóloga estaba tratando de ejecutar un plan dentro de la casa Beta.

"La dejaron sola así como como ella mismito hizo con Daniela y Tina aquella vez. Me da un fresquito ver cómo la vida no se queda con NADA. Quien riendo la hace, llorando por mil la paga. Ley de vida", se lee junto al clip.

Publicidad

Mira también: Habría un cambio en la capitanía en Gamma: así fue la discusión en el equipo del Desafío



Dani y Valentina no terminaron de amigas en el Desafío

Luego de salir de La Ciudad de las Cajas, Dani concedió una entrevista para El Sentenciado, formato de Caracol Televisión, en donde se refirió acerca de la relación que sostiene con su excompañera, a pesar de que la joven continúa en el juego. De acuerdo con su versión, se decepcionó al conocer que la emprendedora girardoteña estaba hablando mal de ella cuando ya no estaba dentro de la producción.

Mira también: ¿María C. le regaló su puesto en el Desafío a Myrian? La exreina destapó la verdad tras su derrota

Publicidad

"Era feliz clavando cuchillos en la espalda”, confesó respecto a su excoequipera.

Es necesario mencionar que Dani tuvo dos misiones como La Elegida: la primera de ellas era lograr un cambio de capitanía en Beta y la segunda perder la penitencia que les pusieran en el Desafío de Sentencia, Premio y Castigo.

No te pierdas los capítulos del Desafío del Siglo XXI en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m. Síguenos en nuestro canal de difusión de WhatsApp.