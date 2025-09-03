Publicidad

Noticias Caracol
Caracol TV  / Desafío Siglo XXI  / Dani habría reaccionado al castigo de Valentina como La Elegida del Desafío: "El karma suena así"

Dani habría reaccionado al castigo de Valentina como La Elegida del Desafío: "El karma suena así"

Valentina se convirtió en La Elegida del octavo ciclo del Desafío del Siglo XXI. Su tarea era enviar el Chaleco de Sentencia al equipo contrario al que había seleccionado su escuadra.

Dani compartió una publicación relacionada a Valentina, luego de revelar que era La Elegida del Desafío.
Foto: Instagram @danizuluaga_1
Por: Marianella Chavarro Castro
|
Actualizado: septiembre 03, 2025 02:41 p. m.