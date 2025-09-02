Publicidad

Caracol TV  / Desafío Siglo XXI  / Habría un cambio en la capitanía en Gamma: así fue la discusión en el equipo del Desafío

Habría un cambio en la capitanía en Gamma: así fue la discusión en el equipo del Desafío

Luego de Andrea Serna confirmara que los capitanes tendrán un papel importante para la siguiente prueba, Gamma discutió quién irá a la pista, porque Gio aseguró que Rata podría ir a competir.

Foto: Caracol Televisión
Por: Diana Carolina Vergel Perea
|
Actualizado: septiembre 02, 2025 10:09 p. m.