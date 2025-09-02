Habría un cambio en la capitanía en Gamma: así fue la discusión en el equipo del Desafío

Tras el más reciente anuncio de Andrea Serna sobre el Desafío Millonario, todos los equipos empezaron a discutir quién va a ir a representar a cada escuadrón. Por lo cual, en Gamma afirmaron que entre ellos, Zambrano podría ir.

Por su parte, Gio afirmó que Rata sería un candidato perfecto para estar en aquella prueba, pero luego Rosa, indicó que todos deben tener la posibilidad de ser capitanes. Aunque por el momento no se definió quién irá, podría haber un cambio en este liderazgo.

