María C. sacó a Deisy de la lista de sus amistades por su “risita burlona”: esto dijo en el Desafío

Luego de recibir el cuarto Chaleco de Sentencia del octavo ciclo, así como también el castigo de permanecer una noche a la intemperie, María C. se sinceró con Myrian acerca de la opinión que tiene respecto a Deisy, la participante de Alpha que en alguna oportunidad llegó a compartir con ellas en Omega.

Críticas a Deisy, del Desafío, por querer llamar la atención de los hombres

María C. inició explicando por qué tomó una actitud tan desinteresada cuando recibió la visita de su excompañera: “Pues yo la verdad ya la saqué de mis amores por su risita burlona, porque subestima también mucho a la gente, porque me estresa que quiera llamar la atención siempre, en la casa lo hacía todo el tiempo”, dijo.



Además, añadió que le parecía una persona muy insegura y que le disgustaba mucho cuando la escuchaba hablando de algunas partes de su cuerpo. Myrian no se quedó atrás, pues dijo lo que pensaba respecto a los comentarios que hacía con frecuencia frente a los compañeros orinales de Omega (Julio, Potro, Andrey y Camilo).

“Es una mujer a la que le gusta la atención de los hombres”, comentó.

Es necesario mencionar que recientemente Deisy protagonizó un incómodo momento con sus excompañeros al darles a conocer la última mujer que faltaba por Chaleco de Sentencia también debería ir al Box Negro debido a la decisión que tomó en conjunto Alpha.

Al regresar a la propiedad morada, la Súper Humana se mostró muy vulnerable y les explicó a sus colegas que se sentía sensible debido a que ninguno siquiera se tomó el tiempo de hacer contacto visual con ella mientras les deseaba toda la suerte del mundo a sus contrincantes en la Muerte.

"Ni una palabra. Para mí siempre ha estado el sinsabor de que todo fuera contra ellos. Independientemente de si ellos me odian, si piensan que yo los traicioné o que soy lo peor, o sea, no me interesa, pero quise volver a entrar a la casa donde empecé... A los amigos que tuve cuando recién llegué, que de una u otra manera me hicieron sentir bien", explicó.

