Omega le hizo pasar incómodo momento a Deisy en el Desafío: terminó llorando en Alpha

Deisy se mostró visiblemente conmovida al final del capítulo 42 del Desafío del Siglo XXI debido a que fue seleccionada para entregar el cuarto Chaleco de Sentencia correspondiente al octavo ciclo de la competencia. Luego de cumplir su misión en casa Omega, la joven regresó a Alpha cabizbaja, por lo que Gero aprovechó la oportunidad para preguntarle acerca de cómo recibieron la noticia los contrincantes.

"Ni una palabra. Para mí siempre ha estado el sinsabor de que todo fuera contra ellos. Independientemente de si ellos me odian, si piensan que yo los traicioné o que soy lo peor, o sea, no me interesa, pero quise volver a entrar a la casa donde empecé... A los amigos que tuve cuando recién llegué, que de una u otra manera me hicieron sentir bien", respondió entre lágrimas la joven.

Según explicó, ninguna de las Súper Humanas le dirigió la mirada. El único que sí se atrevió a verla directamente a los ojos y escuchar el conmovedor mensaje que tenía por dar fue Potro.

"Sí necesitaba como cerrar ese capítulo, cerrar esa página, desahogarme, saber que ya soy Alpha y punto", explicó.

Deisy hizo parte de Omega en los primeros capítulos del reality de los colombianos; no obstante, fue elegida por Eleazar para integrar Alpha luego de que él consiguiera el segundo puesto en el Desafío de Capitanes. Alpha logró crear con Gamma una alianza en donde ambos se protegen tanto de los Chalecos de Sentencia como de los castigos, lo que ha significado un golpe duro para Omega teniendo en cuenta que están siendo atacados por dos equipos al mismo tiempo.

Aunque Deisy expresó en varias oportunidades que no estaba de acuerdo con esta estrategia, muchos compañeros le recordaron que ahora representaba a otro equipo en el juego y que debía mantenerse fiel a la escuadra para enfocarse en la competencia y continuar vigente a lo largo de los ciclos.

