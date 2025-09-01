Hermana de Rata, del Desafío, también es deportista: revela el secreto de la familia para ganar

Uno de los participantes que más ha destacado en el Desafío del Siglo XXI es Rata, el exlíder de la casa Gamma que llevó al equipo a la victoria durante del Desafío de Capitanes. A pesar de que la mayor parte de sus redes sociales están enfocadas en su carrera deportiva, también ha dejado espacio para exponer su vida familiar. De esta forma, ha dejado ver que tiene una hermana que comparte con él la pasión por la actividad física y las competencias de OCR.

Quién es la hermana de Rata, del Desafío del Siglo XXI

José Maldonado, nombre real del participante, tiene una hermana llamada Alejandra Maldonado, quien tiene más de dos mil seguidores en su cuenta oficial de Instagram. La joven es una profesional en ciencias del deporte, entrenadora personal, deportista OCR e instructora de natación. El pasado 10 de febrero se graduó de su pregrado; por lo que aprovechó para agradecerles a sus seres queridos por el apoyo durante los cinco años que duró estudiando.



En las plataformas digitales, la competidora también ha mostrado su progreso a nivel deportivo, llegando de esta forma a conquistar títulos en compañía de su hermano, tal fue el caso de la pista organizada por Legion OCR (que se realizó en Marsella, Risaralda), donde ella se llevó el título Femenino Tercer Lugar, mientras que su hermano obtuvo la victoria y se quedó con el reconocimiento Élite Masculino Primer Lugar.

Asimismo, presumió su logro en el Reto Tigra, asegurando que esta fue la primera vez en la que pudo competir en una categoría de élite y probarse a sí misma que está hecha para grandes desafíos.

Una de las publicaciones más llamativas de su perfil muestra que ambos acostumbran a sumergirse en agua helada, tal como lo realizó el Súper Humano en La Ciudad de las Cajas para enfrentar un castigo que les pudo la casa Alpha. Esto, al parecer, le permite a la familia Maldonado tener el control y enfocarse en el presente, lo que la ha llevado a tener disciplina a lo hora de enfrentarse ante cualquier terreno de juego.

