Hermana de Rata, del Desafío, también es deportista: revela el secreto de la familia para ganar

La familia de Rata ha destacado no solo por su unión, sino también por su entrega al deporte. Alejandra Maldonado, hermana de Rata, recientemente se graduó como profesional en deportes. Estas son sus mejores FOTOS.

Conoce a la hermana de Rata, participante del Desafío, quien también se dedica al OCR.
Foto: Caracol Televisión y @rata_mz
Por: Marianella Chavarro Castro
|
Actualizado: septiembre 01, 2025 02:56 p. m.