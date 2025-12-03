Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Noticias Caracol
En Vivo 'Desafío'
'La Influencer'
Programación de Caracol

Pedro, del 'Desafío', recibió una moto en 'Día a Día': lloró de la emoción - CaracolTV

Este 3 de diciembre, el exintegrante de Neos visitó a los presentadores del matutino, y también a Kathe y Roldán; sin embargo, estaba lejos de imaginarse que se iría con un vehículo.

Icon push.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Banner DÍA A DÍA DK

A Pedro, del 'Desafío', le cumplieron un sueño en 'Día a Día' y le regalaron una moto

Este 3 de diciembre, el exintegrante de Neos visitó a los presentadores del matutino, y también a Kathe y Roldán; sin embargo, estaba lejos de imaginarse que se iría con un vehículo.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 3 de dic, 2025
Comparta en:
Pedro, del 'Desafío', fue sorprendido con una motocicleta en 'Día a Día'.