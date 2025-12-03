A Pedro, del 'Desafío', le cumplieron un sueño en 'Día a Día' y le regalaron una moto

El eliminado del 'Desafío' por la lesión de Lina, su dupla, regresó a 'Día a Día' este 3 de diciembre, justo cuando los presentadores estaban hablando con Kathe sobre cómo se enteró de su embarazo mientras estaba en La Ciudad de las Cajas. El primer palenquero en la historia del programa fue sorprendido cuando le dieron una moto, vehículo que soñaba tener desde hace algunos años.

"Esta semana, cuando vino Pedro por primera vez, nosotros iniciamos aquí en 'Día a Día' una campaña para que Pedro tuviera su moto y esa platica la pudiera invertir en su familia, para que allá en su tierra, San Basilio de Palenque pueda tener un lugar muy bien dotado con todos los juguetes para entrenar a muchos niños y pues, después de esta gestión (...), llega un primer regalo para ti", dijo Catalina Gómez.

Emocionada, la presentadora le pidió al boxeador que se pusiera de pie justo a tiempo para recibir una moto en colores verde y negro, que lo dejó completamente conmovido.



Luego de enterarse de que se trata de un modelo que fue lanzado en agosto de 2025, el Súper Humano se subió al vehículo y les agradeció públicamente a las personas que lo han estado apoyando desde que se dio a conocer en el formato de Caracol Televisión.

"Agradecido con todo lo que me está pasando. Gracias, gracias por todo (...) No sé qué decirles, no me salen las palabras para agradecerle a todo Colombia, a ustedes. En realidad no sé cómo agradecer todo esto", expresó.



Cuánta plata sacó Pedro del 'Desafío del Siglo XXI'

Gracias a la generosidad de sus compañeros que decidieron aportar un granito de arena para que él pudiera comprarse la moto que siempre soñó, Pedro recibió la suma de diez millones de pesos.

A pesar de su desempeño en cada una de las pistas, el competidor quedó eliminado luego de que Lina, su dupla, presentara una lesión en el hombro, lo que la obligó a salir de Tobia, Cundinamarca, en compañía de su colega.

