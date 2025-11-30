Pedro hace un duro relato y dice que un insecto tuvo la culpa de la muerte de su papá

Pedro Padilla, exparticipante del equipo Neos en el Desafío del Siglo, abrió su corazón en una entrevista con el programa La Red, donde habló de la dolorosa experiencia que le cambió la vida para siempre. Con tan solo 26 años, el joven, que se dedica a entrenar y formar a niños en la disciplina del boxeo en su pueblo, compartió detalles de su historia personal y del duro golpe que enfrentó recientemente.

Su infancia transcurrió en Palenque. Según contó, fue un niño tímido, pero nunca le faltó un plato de comida. Su padre era agricultor y su madre trabajaba como vendedora ambulante, quienes siempre hicieron lo posible por brindarle estabilidad. Sin embargo, hace apenas cinco meses, su vida dio un giro inesperado tras la muerte de su padre en un trágico accidente provocado por un ataque de abejas.



Muerte del papá de Pedro

Pedro relató que su padre tenía una prótesis y, como cada mañana, salió a trabajar cuando fue sorprendido por un enjambre. Las abejas lo atacaron y la mula en la que se transportaba terminó lanzándolo al suelo. La familia aún desconoce si se golpeó la cabeza o qué ocurrió exactamente, aunque aseguran que él no les tenía miedo a estos animales. Lo que sí saben es que fueron tantas las picaduras que sufrió que le generaron un paro cardiorrespiratorio. Sobre ese dolor, Pedro expresó: “Desde que mi papá murió en la casa no es lo mismo, siempre hay un vacío, una tristeza”.

Su paso por el Desafío del Siglo le brindó reconocimiento y nuevas oportunidades. Aunque siempre soñó con participar, nunca imaginó que sucedería tan pronto: “En el Desafío uno aprende muchas cosas, yo pensaba que era venir solo a competir y ganar, pero también enseña muchas otras cosas”, afirmó.



