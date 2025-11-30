En vivo
La Red
Síguenos en:
Tendencias:
EN VIVO DESAFÍO DEL SIGLO
LA INFLUENCER

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Caracol TV  / La Red  / Pedro hace un duro relato y dice que un insecto tuvo la culpa de la muerte de su papá

Pedro hace un duro relato y dice que un insecto tuvo la culpa de la muerte de su papá

El exparticipante del Desafío recuerda cómo fue su infancia y cuenta cómo es su día a día cuando no está compitiendo en el reality de los colombianos.

Publicidad

Publicidad

Publicidad