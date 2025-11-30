¡Breiner Gaster será papá! Su pareja planificó a escondidas, pero lograron concebir

El cantante Breiner Gaster, recordado por su paso como finalista en el programa La Descarga, sorprendió a sus seguidores al confirmar que se convertirá en padre. Ante las cámaras de La Red el artista aseguró que está viviendo uno de los momentos más felices de su vida, pues, según afirmó: “fue algo que siempre soñé y le pedía a Dios que el día que sucediera fuera con la mujer indicada”.

Hoy siente que ese deseo se cumplió por completo, pues considera que su pareja es “la mujer perfecta para ser la mamá de su hijo”.



Breiner Gaster de La Descarga será papá

La noticia llega después de un proceso emocionalmente complejo para la pareja. Ambos habían enfrentado dos pérdidas, lo que generó temor y dudas, especialmente en ella. Aunque Breiner estaba listo para intentarlo de nuevo, su pareja no quería volver a pasar por una experiencia tan dolorosa. Incluso, el médico les recomendó esperar alrededor de ocho meses para evitar riesgos, por esa razón, ella decidió comenzar a planificar sin que él lo supiera, pues quería protegerlo y esperaba retomar la búsqueda en 2026.

Afortunadamente, el destino les dio una nueva oportunidad. Ella ya tiene cuatro meses de embarazo y decidieron compartir la noticia ahora que los exámenes y la ecografía confirmaron que todo avanza sin complicaciones. Llevan más de dos años de relación y ella asegura que Breiner ha asumido el rol de padre “de la mejor manera”.

Sin embargo, no todo ha sido fácil. La pareja afirma que han sido víctimas de malas energías, chismes y envidia. Aunque prefieren no dar detalles, revelaron que encontraron algo extraño en su casa y creen que les hicieron brujería “para acabar con su relación y su trabajo”. Pese a todo, la familia está en perfecto estado de salud y emocionada por la llegada del bebé. Si es niña se llamará María Ángel, y si es niño aún no han decidido el nombre.



