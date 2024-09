Breiner Gaster cuenta cómo cambió su vida tras La Descarga: Hará un homenaje a Vicente Fernández

Breiner Gaster fue uno de los participantes más renombrados y con protagonismo dentro de La Descarga, ya que con su potente voz y talento deslumbró en el Tocadiscos, sin embargo, las polémicas y la parte de la convivencia no pasaron por alto, aunque esto no fue un impedimento para que avanzara a la final.

Actualmente, su trayectoria en la música popular ha aumentado y se ha ganado un reconocimiento dentro de esta industria, en la que se encuentra realizando diversos proyectos y propuestas con las cuales quiere dejar una huella.

Breiner Gaster y su paso por La Descarga

Con respecto a cómo se encontraba su carrera antes de ser parte de La Descarga, Breiner Gaster asegura que se encontraba bien, exaltando que no trabajaba en la misma intensidad que lo hace ahora, puesto que la exposición a nivel nacional lo ayudó a impulsarse.

Acerca de la motivación que obtuvo al momento de estar en el Tocadiscos, este artista de música popular menciona cuál fue: "que me hayan invitado y estar entre las mejores voces del país". Sobre el recuerdo más especial que tiene del concurso musical, afirma que fue la vez que tuvo la oportunidad de cantarle a su padre la canción 'Mi querido viejo'.

Sumado a esto, nos confiesa algo del reality que los televidentes pudiesen no haber notado, lo que para él fue lidiar con tanta hipocresía y la injusticia, asegurando que se quería ir y no quería afrontar más la convivencia, aunque resalta que luchó para llegar hasta la final.

Al hablar sobre cómo cambió su vida luego de haber conformado la primera edición de La Descarga, Breiner relata: "me hizo una mejor persona, darle un cambio a mi personalidad, actitud y forma de ser para bien". Sobre la mayor lección musical que le dejó el programa musical, el cantante exalta que fue el hecho de haber grabado e interpretado con Gussi, quien fue su Mentor, sin dejar de lado a los otros tres expertos.

Para cerrar este tema del concurso musical, el finalista de la Selección Gussi revela que no haría una colaboración con alguno de los participantes con los que estuvo y que no cambiaría nada de su paso por el Tocadiscos.

Carrera musical de Breiner Gaster

Luego de su paso por La Descarga, la carrera de este artista popular empezó a tener un ascenso, por lo cual nos habla sobre los proyectos en los que está envuelto y el camino que le dio a esta.

"Muchos conciertos gracias a Dios. Actualmente me encuentro realizando un homenaje para Vicente Fernández, un sueño que he tenido toda mi vida. Ya se grabó el video y voy a hacer un álbum de 15 canciones", cuenta Breiner.

Al mencionar la relación que ha tenido con el público luego de estar en la pantalla chica, el cantante comenta: "súper bien, pensé que me iban a odiar, pero salí y todo el mundo estuvo bien conmigo".

Asimismo, hace énfasis en que: "ya he grabado la música que he querido hacer", aunque no descarta grabar con grandes artistas internacionales dentro del género popular.