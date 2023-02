Memes y críticas: Breiner desató reacciones en redes tras su pelea con Oropesa en La Descarga

La Descarga, el templo de la música, ha sido el espacio perfecto para que los televidentes conozcan un poco más a los artistas más talentosos de Colombia, pues muchas veces en el escenario no logran proyectar totalmente lo que en realidad son. Durante el capítulo número 46 de la producción de Caracol Televisión, Breiner y Oropesa protagonizaron una fuerte discusión que no solo dividió opiniones en el Campamento Musical, sino también en las plataformas digitales.



¿Qué ocurrió?

La pelea se originó luego de que Oropesa se refiriera a sus compañeros como "carroñeros". De inmediato, el novio de Keyla expresó su enojo en frente de los demás participantes; sin embargo, muchos se apresuraron a señalar que la forma en como hizo su reclamo no fue la mejor que pudo utilizar. Aunque Oropesa se fue directamente al estudio para evitar un problema mayor, pronto recibió la visita de otros colegas, a quienes les aseguró que se considera un hombre de paz.

Mira también: Marbelle muestra otra faceta y junto con Leonela derrocha sensualidad y talento en su presentación

"Tú estás dando lo que hay en tu corazón, eso es lo que él tiene para dar y lo ha demostrado desde que llegó aquí, por eso todo el mundo le tiene el odio que le tiene. Yo he sido muy sincero con él, me he acercado 'Briner no seas así', ya el se giró contra mí. En mí no va a encontrar una persona de paz ni de amistad simplemente va a encontrar una persona de ignorar y él definitivamente está acostumbrado a la violencia. Yo no porque soy un hombre de paz", señaló en medio de la transmisión.

No te pierdas: Santiago Cruz se rifa la "lavada de la loza" y escoge a 5 pupilos para cantar en el próximo ciclo

Esta no es la primera vez que Breiner se ve envuelto en discusiones dentro del reality, ya ha mostrado su inconformidad porque no le han dejado comida o también ha tenido una pequeña rivalidad con Lauvel; sin embargo, este último punto logró solucionarse gracias a una sesión de meditación con El Indio Harin.

"Breiner es muy talentoso, pero muy patán", "Breiner desde que empezó el reality es pura polémica", "Oropesa es humilde. paciencia porqué Breiner es un hombre soberbio, qué vaina", "di Oropeza es un grosero, allá él, Breiner nunca debió igualarse, y Román le dice qué hay que buscar las palabras para decir bien las cosas, pero pues a quien le dice. Nada más y nada menos que al hombre más grosero del reality", fueron algunos de los comentarios que se leyeron en YouTube.

Publicidad