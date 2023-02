Breiner estalla contra Oropesa tras haber dicho que todos parecían “carroñeros”

Después de ver la presentación de cada mentor con su elegido del ciclo en La Descarga, los participantes llegan al Campamento Musical y se da una breve discusión entre Breiner del equipo Gusi, y Oropesa del equipo Maía, pues al salir de la cocina, este último al parecer hace un comentario que genera una molestia y reacción inmediata del otro artista; pues dijo que “todos parecían carroñeros”.

“ Oropesa , es la última vez que hace un comentario de esos, que parecemos carroñeros. Papi, ¿qué hace aquí entonces?, venga pone la cara”, expresa lleno de ira, sin embargo, el acusado sigue caminando y lo ignora.

Leonela, de la Selección de Marbelle interviene para que Breiner se calme, pues este empezó a utilizar groserías en su léxico.

“Tú estás dando lo que hay en tu corazón, y eso es lo que él ha demostrado aquí, por eso todo el mundo le tiene odio. Yo he sido muy sincero con él y me he acercado, pero en mí no va a encontrar alguien que responda, yo lo ignoraré. Él definitivamente está acostumbrado a la violencia y yo soy un hombre de paz”, son las palabras de Oropesa frente a sus compañeros.

Por otra parte, Jennifer habla con Cristian Better y Stefany sobre la importancia de cuidar las palabras pues creen que “el ego nos juega una mala pasada”.

Posteriormente, Oropesa convoca a los participantes y pide excusas púiblicas: “A veces nosotros nos dejamos manipular por el ego, me refiero a mí. Si alguien se ha sentido ofendido por mis palabras o mis acciones, le pido perdón. A mi amigo Breiner también le pido perdón. Me comprometo a medir mis palabras”.

A pesar de esto, Breiner se niega a hablar con él y aunque Franko le dice que alguien allá está dejando su orgullo y ego a un lado, este expresa que no piensa ir a verlo hablar, pues tiene que disculparse directamente con él y no frente a una cámara.

El cantante de música popular del equipo Gusi habla con Keyla y reflexionan sobre el perdón, sin embargo, Byordy le dice que no debe ser tan orgulloso.

