Se viven momentos tensos en el Campamento Musical de La Descarga luego de ver a los participantes de la Selección Amarilla en el escenario, especialmente por la presentación de Román , quien estuvo con un cajón peruano y al inicio de la canción se quitó el in-ear.

Ante este hecho, donde el joven Román dijo no escuchar, Breiner al otro día expresó toda su ira y dijo: “Alguien la embarra y la pagamos todos, nos quitaron los in-ears por culpa de alguien de aquí”.

"Perdóname Romansito, pero no sé si fue por ti o qué pasó, pero no me parece. Ahora pagamos todos por culpa de uno", agrega. Cristian Better, por su parte, le dice a su compañero que la molestia de Breiner es cierta.

Por otra parte, participantes como Franko comentan que no necesitan un in-ear para cantar afinados, tal como lo mencionó Breiner minutos atrás.

En otro lugar del Campamento la señora María Nelfi se encuentra ensayando la canción que cantará con Maía en la noche de La Descarga, sin embargo, se ve desanimada y dice que “se me traba la lengua”.

Además, expresa que no conoce la canción y en este caso siente cierta confusión con la letra, pues no comparte el sentimiento de amar a un hombre maltratador.

Algunos participantes, como Breiner , comentan que la falla de olvidar la letra de la canción debió tener consecuencias, pues esto se traduce en que los demás ahora tengan excusas para sus presentaciones.

¿Estás de acuerdo con Breiner?

