Hijo de Kaleth Morales bajó 35 kilos con millonaria cirugía: esto fue lo que le costó y así se veía

En distintas entrevistas, Samuel Morales, el hijo de Kaleth Morales, había mostrado el talento que heredó de su papá, sin embargo, a los 20 años, sus problemas con el peso no pasaban desapercibidos para sus seguidores.

Él mismo explica que llevaba tiempo sin sentirse bien, no solo físicamente, su salud también se estaba viendo afectada, no lograba dar el 100% en los escenarios y recibía muchos comentarios sugiriéndole ponerle más atención a su estado.



Cirugía de Samuel Morales

En medio de una entrevista con La Red, el cantante explicó que, además de comer en grandes cantidades, consumía frecuentemente comida chatarra, lo que hacía mucho más factible que subiera de peso. “Había lugares donde uno nada más encontraba salchipapa”, comentó.

Un video en redes sociales lo llevó a tomar una radical decisión, después de que se hiciera viral, su médico le escribió para decirle que él le podía ayudar con la cirugía. El joven cumplió años y decidió que ese sería el último día para beber y comer en exceso.

“El 11 de febrero dije ‘me voy a operar’, lo que yo me hice fue la manga gástrica, me recorté el estómago”, confesó y aseguró que el tamaño del órgano actualmente podría ser el de un niño de 7 u 8 años. Mental y físicamente fue demasiado complicado para él.

Actualmente siente que su rendimiento en las presentaciones ha mejorado y que puede brindar mejores shows, a raíz de la intervención ha bajado 35 kilos, después de pesar 107. El joven se siente feliz y afortunado por los cambios que ha podido ver en su vida.

Los presentadores de La Red, Juan Carlos Giraldo, Frank Solano, Carlos Giraldo y Carlos Vargas comentaron acerca de su situación e hicieron énfasis en que la cirugía fue por salud, pero también tuvo mucho que ver con vanidad.

Además, revelaron que la operación le costó varios millones de pesos, por lo que debe cuidársela con el paso de los meses para no volver a subir de peso. Fueron 22 millones de pesos invertidos en su cambio físico, el cual se nota bastante.