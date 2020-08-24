Caracol TV Samuel Morales
Hijo de Kaleth Morales, representante del vallenato de la Nueva Ola fallecido en 2005.
Hijo de Kaleth Morales bajó 35 kilos con millonaria cirugía: esto fue lo que le costó y así se veía
Samuel Morales se había declarado como un adicto a la comida y llegó a pesar más de 100 kilos a los 20 años, por eso tomó una decisión radical y actualmente ha bajado bastante de peso, ¿cómo lo hizo?
Hijo de Kaleth Morales hace homenaje musical tras 15 años de su muerte
Samuel sigue con el legado de la dinastía Morales y sorprende a los fans con este tributo.