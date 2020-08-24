Publicidad

Samuel Morales

Hijo de Kaleth Morales, representante del vallenato de la Nueva Ola fallecido en 2005.

    Hijo de Kaleth Morales bajó 35 kilos con millonaria cirugía: esto fue lo que le costó y así se veía

    Samuel Morales se había declarado como un adicto a la comida y llegó a pesar más de 100 kilos a los 20 años, por eso tomó una decisión radical y actualmente ha bajado bastante de peso, ¿cómo lo hizo?

    Homenaje a Kaleth Morales - Samuel Morales
    Hijo de Kaleth Morales hace homenaje musical tras 15 años de su muerte

    Samuel sigue con el legado de la dinastía Morales y sorprende a los fans con este tributo.