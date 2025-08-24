Hijo de Kaleth Morales le hizo tierno homenaje con su nieta a 20 años de su muerte

Este 24 de agosto se cumplen 20 años sin Kaleth Morales, uno de los representantes que más cariño obtuvo de la gente y que se ganó el título del representante de la nueva ola del vallenato. Su familia lo recuerda constantemente y sus seguidores no lo han dejado de aplaudir.

Su hermano Keyner, quien iba con él en el momento del accidente en el que perdió la vida, compartió una imagen en sus historias en las que aparece el intérprete sonriente y se hace mención del vigésimo aniversario de su deceso.

Keyner Morales recordó a su hermano Kaleth Morales. Foto: Instagram @keyner_morales

Hijo de Kaleth Morales

Además de las publicaciones en redes, quien le ha hecho un homenaje que ha conmovido a muchos es su hijo Samuel, que hace poco se convirtió en padre por primera vez. Lo cierto es que los internautas no se habían dado cuenta de que la pequeña tiene mucho que ver con un tierno gesto de la familia Morales.

Y es que precisamente un día antes del aniversario de la muerte de Kaleth Morales la niña cumplió un mes de vida y se hizo público que la pequeña lleva el mismo nombre que su abuelo, solo tiene una ligera modificación: Kalieth Morales.

Con esto continúa la tradición de la familia, pues los nombres del intérprete y sus hermanos inician con K y ahora el de su nieta también. Esto ha sido aplaudido por muchos y Samuel frecuentemente recuerda a su papá.

De hecho, mientras celebró el primer mes de la niña escribió: “Le pido a Dios que te proteja siempre mi pequeña. Tu abuelito en el cielo será tu ángel toda la vida mi K🩷” con lo que sigue convencido de que Kaleth hace parte de su vida. Por su parte, Miguel Morales, papá del cantante no dudó al comentar la publicación con un sencillo mensaje: “Dios me los bendiga”, escribió.

Accidente de Kaleth Morales

Kaleth viajaba junto a su hermano Keyner Morales en una camioneta Toyota Land Cruiser modelo 1997, de color gris. El trayecto en la carretera entre Cartagena y Valledupar transcurría con normalidad hasta que, al pasar por el kilómetro 43 entre Plato y Bosconia, el vehículo cayó en un hueco de aproximadamente 2 metros con 20 centímetros de profundidad. Kaleth perdió el control y la camioneta volcó.

Ambos hermanos salieron expulsados del vehículo. Un conductor de bus municipal que venía detrás fue quien los encontró en la carretera. Miguel Morales, padre de Kaleth, recibió en su casa la llamada que cambiaría la vida de toda la familia: sus hijos habían sufrido un grave accidente.

En un inicio, Keyner parecía ser el más afectado. Sin embargo, durante el traslado, Morales entró en estado de coma. Fue llevado a Valledupar, donde finalmente falleció. La despedida tuvo lugar en la emblemática Plaza Alfonso López, en medio de un dolor que aún persiste entre sus más fervientes fanáticos.

Keyner estuvo en coma durante 15 días y, al despertar, desconocía lo ocurrido. Su familia, sin saber cómo darle la noticia, optó por decirle mentiras hasta que encontraron el momento adecuado para revelarle la verdad.

