Hijos de Kaleth Morales hablan de supuesto hermano que les apareció: "Se vuelve molesto"

En las últimas horas, se conoció un detalle que impactó a todos los seguidores de Kaleth Morales, quien falleció en el 2005 por un edema cerebral. Un joven llamado Jesús afirma ser hijo del cantante y afirma que todo es 100% seguro.

En un video que se difundió en Instagram, él afirma que, los que serían sus hermanos, Samuel y Katrinalieth, están dolidos y por eso han salido a desmentir que su padre haya tenido otro hijo.

“Les duele porque la gente me está apoyando, porque me está yendo bien en la música ahora sí, y tienen miedo. Yo no estoy compitiendo con ustedes, ustedes son mi sangre. Yo vengo a hacer mi música, calladito en silencio, nunca los menciono”, empezó diciendo.

El primero en pronunciarse fue Samunel, quien no dudó en decirle, que si no existe una prueba de que él es su familia, no creerá esta versión que está cantando en redes. Le dejó un fuerte mensaje y le pidió que respetara por la memoria de su papá.

“Mientras no haya una prueba ni certeza de nada, yo no soy tu hermano. Viven en realidad alteradas. Te pasas haciendo videos que tanto mi hermana como yo no podemos ver, porque nos bloqueaste. Definitivamente, no hay que darles importancia ni foco a estas cosas”, expresó en su cuenta de Instagram.

De lado de Katrinalieth, expresa que si el joven está seguro que es familiar de ellos, que lo demuestre con una prueba, dado que, no van a aceptar las cosas sin antes tener la certeza de que sí hace parte de los Morales, tal y como lo informa.

Por otra parte, Kanner, el hermano del intérprete de ‘Destrozaste mi alma’ dijo que él no puede decir que alguien es o no es familiar, si no tiene pruebas. “No quiero problemas de nada, no puedo decir que no es hijo de él porque a mí no me consta, pero tampoco puedo salir por el mundo afirmándolo”, enfatizó.

Asimismo, dice que a él le preocupa un detalle, que Jesús, quien afirma ser el primogénito de Kaleth Morales, lo haya mencionado en un video expresando que habló con él para realizarse una prueba de ADN.

“Cuando empiezan las mentiras, yo empiezo a dudar de muchas cosas, porque yo no tengo conversación con este varón, lo siento en el alma. Si la conversación existe, que me la muestre. Yo me considero un tipo muy razonable, de buen juicio y yo nunca he hablado con él de una prueba de ADN”, puntualizó.

Finalmente, Kanner le pide al joven que él sea quien gestione todo este proceso para que pueda “valer sus derechos”, porque, según dice, él es el único que puede terminar con esta situación que se ha viralizado en redes sociales y ha molestado a los hijos del cantante.