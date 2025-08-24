Publicidad

Kepa Amuchastegui tuvo un infarto y no se dio cuenta porque estaba trabajando

Los hijos y seres queridos de Kepa Amuchastegui relatan que actuar era la vida entera del artista, por eso, muchas veces su pasión era más importante que su bienestar y su salud, lo que le pasó factura con el tiempo.