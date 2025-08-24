Kepa Amuchastegui tuvo un infarto y no se dio cuenta porque estaba trabajando

Kepa Amuchástegui fue un hombre de arte hasta el final de sus días. El reconocido actor colombiano enfrentó una dura batalla contra el cáncer de piel, una enfermedad que soportó con valentía, disciplina y una sorprendente capacidad de resiliencia. Su familia estuvo siempre a su lado y, en Expediente Final, su hijo recordó que desde joven tuvo una piel muy delicada, por lo que el diagnóstico no fue completamente inesperado.

Aun cuando su salud comenzó a deteriorarse, nunca se alejó de lo que más amaba: actuar, consciente del dolor y la debilidad que lo acompañaban, continuó trabajando, convencido de que el arte era su motor de vida. Nicolás Montero, colega y amigo, compartió una anécdota que refleja esa entrega. En una ocasión Kepa contó que en el médico le habían dicho que había tenido un infarto, algo que él nunca había sentido de manera clara, solo recordaba un dolor pasajero que ignoró porque debía seguir trabajando. Esa era su esencia, priorizar el oficio incluso sobre su salud.



De carácter reservado, habló muy poco de su enfermedad. Pocos sabían que enfrentaba cirugías en su rostro a causa del cáncer de piel, y aun así se presentó siempre con dignidad, sin que la enfermedad le impidiera seguir en escena. En medio de los tratamientos se atrevió a abrir un canal de YouTube, con el que buscaba estar a la vanguardia, allí compartió decenas de videos que reflejaban su pasión por la comunicación y la actuación, hasta que su estado físico ya no le permitió continuar.

Aunque debía someterse a dos cirugías importantes, pospuso las intervenciones porque no quiso interrumpir las grabaciones de su última producción. Con el paso del tiempo sus seres queridos comenzaron a notar un desánimo inusual en él, como si por primera vez estuviera dejando de hacer lo que realmente quería. A finales del 2024, tras una cirugía en la vejiga, los médicos descubrieron un nuevo cáncer que complicó aún más su situación. Kepa Amuchástegui partió dejando una huella imborrable en el teatro, la televisión y en la vida de quienes lo admiraron. Su historia es un ejemplo de amor al arte y de lucha incansable frente a la adversidad.

