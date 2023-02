¿Breiner o Camilo? Participante llora la salida de una de las integrantes de la Selección Púrpura

Marbelle debe tomar una de las decisiones más difíciles en La Descarga, el templo de la música, luego de ver las espectaculares presentaciones de Dareska, Keyla, Ana María, Leonela y Tatiana La Baby Flow en el escenario. Aunque es un poco compleja la situación, la mentora de la Selección Púrpura da a conocer el nombre de 'La Elegida'.

"¿Quién es tu elegida Marbelle para esta noche?", pregunta Carlos Calero, de manera que la cantante responde luego de un momento de tensión: "mi elegido para la noche de descarga es Leonela". Mientras tanto la joven celebra el triunfo y se dispone a ir rápidamente al Campamento Musical.

Santiago Cruz, Maía y Gusi, por su parte, se retiran un momento del escenario para deliberar, pues deben analizar muy bien cada una de las intervenciones musicales. Al regresar, informan que la concursante que debe despedirse de la producción de Caracol Televisión es Ana María, que había deslumbrado en la tarima con su interpretación de 'Perfecta', de Alejandro Sergi.

"Estoy muy feliz, yo creo que estas lágrimas no son de tristeza sino de felicidad porque esta experiencia para mí fue y ha sido muy enriquecedora. Yo siento que llegué siendo una persona totalmente diferente y yo se los he dicho a todos (...) Le agradezco a Baby porque es mi compañerita, le agradezco a Cami, he aprendido muchas cosas de él, le agradezco a Marbelle", señala la joven en medio de la transmisión

La reacción de Camilo Martínez ante la triste noticia

Uno de los momentos más emotivos del capítulo es cuando Camilo Martínez se entera de la noticia, pues no puede controlar el llanto. Luego de tranquilizarse un poco y de recostarse en la cama, recibe la visita de su amiga, quien se apresura a expresarle lo mucho que lo quiere y a darle ánimos para seguir deslumbrando en el reality.

Finalmente, Ana María se despide de cada uno de sus colegas haciendo lo que más le gusta: cantar, mientras que Camilo expresa su molestia por la manera en que algunas personas intervinieron en la relación que el tenía con ella.