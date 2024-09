Dareska habla de su paso por La Descarga, su proyecto musical y los retos que ha lidiado

Dareska fue la finalista de la Selección Marbelle en la primera edición de La Descarga en 2022, en donde se consagró como una de las mejores representantes del género popular dentro de este concurso musical, gracias al cual aumentó su reconocimiento dentro de la industria y demostró el avance que había tenido a comparación de su participación en A Otro Nivel.

Es por ello que conversamos con ella con respecto a lo que fue su paso por este reality, en el que se fusionó el canto con la convivencia, y cómo cambió su vida el haber estado en el Tocadiscos.

Con respecto a cómo estaba su carrera antes del programa, Dareska menciona: "no es un secreto que yo entré a La Descarga con un proyecto ya consolidado, teníamos canciones trabajando en emisoras, por lo que el objetivo era expandir mucho más la marca, que era algo que nos hacía falta".

Una vez estando en este innovador formato, la cantante exalta qué fue lo que la motivó a seguir en el programa, más allá de competencia, en lo que recalca la importancia del qué dirán: "ese es el miedo más grande que uno tiene para presentarse a los realities. Lo segundo era pensar en mi familia", en este último punto destaca que ella consideraba que el avanzar le iba a permitir darle una retribución y apoyo económico a sus seres queridos.

En cuanto a uno de los momentos que más recuerda de su paso por el programa, Dareska dice que fue cuando pudo hablar con sus familiares por una videollamada después de estar tanto tiempo alejada y sin contacto con ellos. Además, destaca que la canción que interpretó en dicho momento, y que le brindó este beneficio, fue una de las que más le costó llevar a cabo.

Por otra parte, dice que no cambiaría casi nada de su paso por La Descarga, aunque le hubiese gustado más controlar sus emociones y evitar llorar tanto tiempo, destacando que esto era una muestra de lo que sentía por lo que ocurría en el concurso musical, ya que en ocasiones no entendía por qué no tenía mejores resultados o, al contrario, estaba muy agradecida por lo acontecido.

Tras su paso por el Tocadiscos, Dareska revela lo mejor luego de que finalizara dicha edición: "La Descarga fue esa motivación, ese motor, que ayudó a expandir mucho más mi marca, pasé de estar desapercibida a ser más representativa. Esto se masificó, lo que era uno de los objetivos". A la vez, cuenta que otros cantantes le pidieron consejos para sus carreras y con respecto a cómo podían ser parte del programa.

Asimismo, destaca que las palabras de los Mentores aportaron a que ella estuviese más segura, en principio en los escenarios, ya que era una de sus debilidades al ingresar al reality y que ello también lo aplicó a su vida.

Al hablar el impacto en lo personal, este concurso musical fue clave para que ella tuviese más carácter, pues le dio herramientas para fortalecerlo y tener aún más claro qué es eso que quiere para ella.

Continuando con su carrera fuera del programa, la cantante relata que ha sacado cuatro canciones luego de La Descarga, que ha estado en diversos conciertos, siendo uno de ellos el de La Feria de las Flores, y que Antioquia ha sido su centro musical, aunque confiesa que tiene planeado expandirse en Boyacá, en donde también han sonado sus interpretaciones y que para inicios de 2025 su meta es lanzar un EP con cinco o seis temas musicales.

Expandiéndose sobre los retos que ha tenido que lidiar en su trayectoria, Dareska destaca que han sido tropiezos de tiempo y dinero: el no poder estar presencialmente en todos los lugares le ha reducido oportunidades, sumado al hecho de que no siempre le pagan por el traslado de su banda, lo cual hace que el espectáculo tal y como ella lo tiene planeado no pueda llevarse en su totalidad y se vea obligada a buscar músicos que puedan adaptarse rápidamente a su show.

En cuanto a lo que le gustaría empezar a hacer como artista, la exparticipante de La Descarga resalta: "algo que llamaría la atención sería ya no sonar solo en Colombia, sino en el extranjero, aunque nos escriben de otros países no nos hemos enfocado en ello". Ante esto, explica que están realizando en un trabajo nacional. Por otra parte, algo que le parece retador sería explorar fusiones de géneros musicales, es decir, sumar sonidos a lo popular como lo urbano u otros tintes, queriendo llegar a varios nichos.

Con respecto a los exparticipantes de La Descarga con los que le gustaría hacer una colaboración en la actualidad, Dareska destaca que todos tienen talento y que estarían dispuestos a hacer un tema musical, ya que tienen las capacidades, no obstante, menciona directamente a Keyla, Junior Bolívar, Stefany Zabaleta y Jose Miel.