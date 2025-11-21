En vivo
Caracol TV  / Desafío Siglo XXI  / Pedro rompe en llanto al recordar la dolorosa muerte de su padre: “No me gusta contarlo”

Pedro rompe en llanto al recordar la dolorosa muerte de su padre: “No me gusta contarlo”

El integrante del equipo Neos abre su corazón con su dupla en esta etapa del Desafío Siglo XXI, sobre un hecho doloroso para él y lo difícil que fue perder a su padre.

