Pedro rompe en llanto al recordar la dolorosa muerte de su padre: “No me gusta contarlo”

En este capítulo 97 del Desafío Siglo XXI, los participantes que están sentenciados se están preparando para darla toda en el Box Negro, en donde una pareja tendrá que despedirse de la competencia. Por lo cual, algunos han hablado acerca de cómo se sienten y lo que vivieron antes de llegar al programa.

Historia de la muerte del papá de Pedro, del 'Desafío'

Precisamente, Pedro, el integrante de Neos, no dudó en contar una dolorosa historia que hizo llorar hasta a su dupla, Lina. Luego de que él indicara que varios le dijeran que se inscribiera al Desafío, él no quería, porque había atravesado por un momento muy difícil.



"A mí este año me han hecho esa propuesta, de por qué no me escribo en el Desafío. 'Tienes un porte bueno, eres ágil y tienes bastante aguante'. Y yo como que no, porque este año estoy un poco estresado y ocupado, por lo que pasó en mi casa. Mi papá falleció hace cinco meses, quedé como cabeza de hogar ahí en la casa. Por algo Dios me tiene acá”, empezó diciendo.

Aseguraba que esa oportunidad le brindaría un camino para progresar. Antes de conciliar el sueño, solía recordar a su padre, y en ocasiones lo veía en sueños, y se imaginaba que su muerte no había sido real. En esas imágenes, él aparecía sereno, diciéndole que estaba bien y que todo había sido simplemente un accidente. Después de esto, confesó la razón por la que su progenitor ya no está en este plano terrenal.



“Mi papá era campesino y era incapacitado. No tenía una pierna y así trabajaba en el monte como agricultor, sembraba yuca, ñame, era un duro. Ahí fue que le causaron la muerte. Le picaron un poco de avispas y eso le causó un paro respiratorio, porque el veneno produce que te corta la respiración” expresó.

Luego de aquellas apalabras, Lina le dice que él es una persona muy fuerte y que, si ha pasado por todo ese dolor, es porque la vida le tiene preparado algo muy grande. En medio de esta situación, ambos lloraron y él finalizó con las siguientes palabras para seguir adelante en el juego.

“A mí no me gusta contarlo, que las cosas que me pasan yo no sé por qué yo te dije eso. No me gusta hacer que las personas sientan dolor por mí. Yo soy fuerte", fueron sus últimas palabras sobre el tema, tras un momento muy emotivo que quiso compartir en esta etapa tan importante del Desafío Siglo XXI.

