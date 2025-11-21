Importante cambio en la programación desde el lunes 24 de noviembre, ¿el 'Desafío' se afectará?

'La luz de mi vida' es una de las producciones de la tarde que mejor acogida ha tenido entre los seguidores de Caracol Televisión. La novela turca que narra la historia de Elif, Firat y Günes llega a su fin este viernes 21 de noviembre de 6:15 p.m. a 7:00 p.m., lo que supone un cambio en la programación para la semana que inicia el próximo lunes 24 de noviembre.

Mira también: Cuándo ver 'Antes de la Nieve', con Andrés Cepeda en Caracol Televisión



Cambios en la programación por el final de 'La luz de mi vida'

De acuerdo con la información publicada por Caracol Televisión en el portal, la rejilla se emitirá con normalidad el lunes en la mañana ('Día a Día', 'La Usurpadora', 'Noticias Caracol'); sin embargo, los cambios vendrán en después del informativo, ya que 'Tormenta de pasiones' será emitido de 3:30 p.m. a 5:00 p.m., a 'Leyla' lo pasarán en pantalla de 5:00 p.m. a 6:00 p.m. y la producción 'Hilos de vida' ocupará el espacio de 6:00 p.m. a 7:00 p.m.



Esto significa que ya no darán cuatro producciones en la tarde, sino únicamente tres. De allí en adelante, 'Noticias Caracol', 'Desafío del Siglo XXI', 'La Influencer' y 'La Reina del Flow' conservarán sus espacios habituales.

Mira también: Caracol Televisión reafirma su compromiso para luchar contra las violencias de género



'Vecinos' llega a Caracol Televisión

'Vecinos', la exitosa serie colombiana protagonizada por Robinson Díaz y Flora Martínez, regresa a la pantalla de Caracol Televisión muy pronto en las noches, después de 'La Influencer'.



La serie cuenta la divertida historia de un humilde y extrovertido taxista que siempre se preocupa por el bienestar de los demás. Su única debilidad es la rumba. Tras ganar un premio de lotería, se embarca en una nueva vida llena de sorpresas y desafíos. A medida que su fortuna cambia, también lo hacen sus relaciones amorosas. Tendrá que enfrentar los estigmas de las clases sociales en busca de un amor que desafía las convenciones.

Publicidad

Mira también: Dos nuevos premios para Caracol Televisión: 'Desafío XX' y 'Pedro El Escamoso' brillaron

No te pierdas los capítulos de La luz de mi vida en Caracol Televisión o en la Señal En Vivo.