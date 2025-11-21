En vivo
Caracol TV  / La luz de mi vida  / Importante cambio en la programación desde el lunes 24 de noviembre, ¿el 'Desafío' se afectará?

Importante cambio en la programación desde el lunes 24 de noviembre, ¿el 'Desafío' se afectará?

Caracol Televisión anunció el final de una producción, lo que supone un cambio en los horarios de las novelas de la tarde. Esto es lo que necesitas saber.

Qué cambios en la parrilla de programación de Caracol Televisión habrá a partir del 24 de noviembre.
Foto: Caracol Televisión.
Por: Marianella Chavarro Castro
|
Actualizado: 21 de nov, 2025

