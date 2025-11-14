Caracol Televisión reafirma su compromiso para luchar contra las violencias de género

Caracol Televisión continúa su labor de sensibilizar a la sociedad frente a las problemáticas que más afectan a las personas y comunidades, reafirmando su compromiso con los valores de respeto, igualdad y justicia. En esta ocasión, el canal presenta una nueva campaña institucional enfocada en la lucha contra la violencia de género, una realidad que no puede seguir normalizándose ni silenciándose.

Como medio de comunicación, Caracol Televisión asume la responsabilidad de abrir conversaciones necesarias, visibilizar realidades que muchas veces permanecen ocultas y promover acciones que generen cambios reales. Hablar de violencia de género no solo es un deber, sino una forma de acompañar a quienes la han vivido y de invitar a la sociedad a transformar comportamientos y actitudes que promueven la desigualdad.

Desde sus contenidos, el canal ha promovido la reflexión y la empatía, impulsando mensajes que defienden la equidad y rechazan cualquier forma de maltrato físico, psicológico o simbólico. Este esfuerzo se enmarca en el compromiso de la compañía con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, especialmente el ODS 5: Igualdad de Género, una de las causas que mueven al mundo.

Según ONU Mujeres, en Colombia el 59% de las víctimas de violencia son mujeres entre los 20 y los 34 años, y el 39% de los homicidios afecta a mujeres entre los 20 y 39 años. Cifras que evidencian una realidad que no podemos ignorar y que reafirman la urgencia de actuar como sociedad.

Detrás de cada caso de violencia hay una vida que merece ser escuchada y protegida. Desde Caracol Televisión queremos decirles a las víctimas que no están solas y recordar que todos tenemos la responsabilidad de poner fin a la violencia de género: creer, apoyar y denunciar.

La campaña invita a toda la sociedad a romper el silencio, denunciar y no ser cómplice. Quienes sufren violencia no están solos. Existen líneas de atención, redes de apoyo y espacios institucionales dispuestos a brindar acompañamiento. Caracol Televisión desde su alcance y poder de comunicación, se une a este llamado para informar, orientar y movilizar a la ciudadanía en torno a la prevención y la acción.