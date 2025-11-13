Lista completa de los ganadores de los premios Latin Grammy 2025

Este 13 de noviembre, Las Vegas se convirtió en el epicentro de la música latina al recibir a numerosas estrellas que iluminaron la noche con su presencia en los Latin Grammy 2025. La ciudad vibró con la emoción de los premios más esperados del año, donde artistas de todos los géneros se reunieron para celebrar la creatividad, la pasión y el impacto de la música en nuestras vidas.
Las celebridades desfilaron por la alfombra roja luciendo sus mejores atuendos, listos no solo para impresionar con su estilo, sino también para demostrar, una vez más, el enorme talento que los llevó a estar nominados. Entre momentos memorables y presentaciones llenas de energía, la gala brilló y más porque Maluma fue el host de la noche ddejando en alto el nombre de Colombia.
Lista de los ganadores de los Latin Grammy 2025
Mejor Álbum de Música Urbana
- Elyte, Yandel
- Underwater, Fariana
- MPC (Música Popular Carioca), Papatinho
- Nicki, Nicki Nicole
- DeBÍ TiRAR MáS FOToS, Bad Bunny
Grabación del Año
- El Día Del Amigo, CA7RIEL & Paco Amoroso
- Ao Teu Lado, Liniker
- Baile Inolvidable, Bad Bunny
- Palmeras En El Jardín, Alejandro Sanz
- #Tetas, CA7RIEL & Paco Amoroso
- DTmF, Bad Bunny
- Si Antes Te Hubiera Conocido, Karol G
- Lara, Zoe Gotusso
- Cancionera, Natalia Lafourcade
- Desastres Fabulosos, Jorge Drexler & Conociendo Rusia
Mejor Álbum Pop Contemporáneo
- ¿Y Ahora Qué?, Alejandro Sanz
- En Las Nubes – Con Mis Panas, Elena Rose
- Palacio, Elsa y Elmar
- Cuarto Azul, Aitana
- Al romper la burbuja, Joaquina
Mejor Canción Pop
- Te Quiero, Nicole Zignago
- Bogotá, Andrés Cepeda
- Soltera, Shakira
- El Día Del Amigo, CA7RIEL & Paco Amoroso
- Querida Yo, Yami Safdie ft. Camilo
Álbum del Año
- En Las Nubes – Con Mis Panas, Elena Rose
- Raíces, Gloria Estefan
- Cancionera, Natalia Lafourcade
- Palabra De To’s (Seca), Carín León
- DeBÍ TiRAR MáS FOToS, Bad Bunny
- Ao Teu Lado, Liniker
- ¿Y Ahora Qué?, Alejandro Sanz
- Cosa Nuestra, Rauw Alejandro
- Papota, CA7RIEL & Paco Amoroso
- Puñito De Yocahú, Vicente García
- Al romper la burbuja, Joaquina
Mejor Nuevo Artista
- Ruzzi
- Paloma Morphy
- Alex Luna
- Juliane Gamboa
- Annasofia
- Sued Nunes
- Isadora
- Alleh
- Camila Guevara
- Yerai Cortés
Canción del Año
- Baile Inolvidable, Bad Bunny
- Palmeras En El Jardín, Alejandro Sanz
- Bogotá, Andrés Cepeda
- Otra Noche De Llorar, Mon Laferte
- #Tetas, CA7RIEL & Paco Amoroso
- Veludo Marrom, Liniker
- Si Antes Te Hubiera Conocido, Karol G
- DtMF, Bad Bunny
- Cancionera, Natalia Lafourcade
- El Día Del Amigo, CA7RIEL & Paco Amoroso
Mejor Álbum Pop Tradicional
- Lo Que Nos Faltó Decir, Jesse & Joy
- Natalia Lafourcade Live At Carnegie Hall, Natalia Lafourcade
- Después De Los 30, Raquel Sofía
- Cursi, Zoe Gotusso
- Bogotá, Andrés Cepeda
Mejor Interpretación de Música Electrónica Latina
- “Ella Quiere Techno”, Imanbek & Taichu
- “Qqqq”, Ela Minus
- “Veneka”, Rawayana ft. Akapellah
- “Rulay En Dubai (Extended)”, Mr. Pauer, Villa Electronika & Dj Polin
- “Orión”, Sistek Remix Boza, Elena Rose, Sistek
Mejor Interpretación Urbana/Fusión urbana
- “Capaz (Merenguetón)”, Alleh, Yorghaki
- “De Maravisha”, Tokischa ft. Nathy Peluso
- “Roma”, Jay Wheeler
- “La Plena – W Sound 05”, W Sound ft. Beele & Ovy On The Drums
- “DtMF”, Bad Bunny
Mejor Interpretación Reggaetón
- “Reggaetón Malandro”, Yandel ft. Tego Calderón
- “Dile A Él”, Nicky Jam
- “Brillar”, Lenny Tavárez
- “Baja Pa’ Acá”, Rauw Alejandro ft. Alexis & Fido
- “Voy A Llevarte Pa PR”, Bad Bunny
Mejor Canción de Rap/Hip Hop
- “Parriba”, Akapellah ft. Trueno
- “El Favorito De Mami”, Big Soto ft. Eladio Carrion
- “Sudor y Tinta”, J Noa & Vakero
- “Thc”, Arcángel
- “Fresh”, Trueno
Mejor Canción Urbana
- “En La City”, Trueno ft. Young Miko
- “Cosas Pendientes”, Maluma
- “Xq Eres Así”, Álvaro Díaz ft. Nathy Peluso
- “LA MuDANZA”, Bad Bunny
- “DtMF”, Bad Bunny
Mejor Álbum de Rock
- Gigante, Leiva
- A TRES DÍAS DE LA TIERRA, Eruca Sativa
- Legado, A.N.I.M.A.L
- Luna En Obras (En Vivo), Marilina Bertoldi
- Novela, Fito Páez
Mejor Canción de Rock
- “TRNA”, Ali Stone
- “Legado”, A.N.I.M.A.L
- “VOLARTE”, Eruca Sativa
- “La Torre”, RENEE – COGANADORA
- “Sale El Sol”, Fito Páez
Mejor Álbum de Pop/Rock
- R, RENEE
- Vándalos, Bandalos Chinos
- El Último Día De Nuestras Vidas, Dani Martín
- Malhablado, Diamante Eléctrico
- Ya Es Mañana, Morat
- Malcriado, Lasso
Mejor Canción Pop/Rock
- “no llames lo mío nuestro”, Joaquina & Andry Kiddos
- “Tu Manera De Amar”, Julián Bernal & Debi Nova
- “Un último vals”, Leiva, Benjamín Prado & Joaquín Sabina
- “Lucifer”, Renzo Bravo, Lasso & Orlando Vitto
- “Ángulo Muerto”, Leiva
- “Desastres Fabulosos”, Jorge Drexler & Conociendo Rusia
Mejor Álbum de Música Alternativa
- DAISY, Rusowsky
- PARA QUIEN TRABAJAS Vol. I, Marilina Bertoldi
- TODOS LOS DÍAS TODO EL DÍA, Latin Mafia
- Bodhiria, Judeline
- Papota, CA7RIEL & Paco Amoroso
Mejor Canción Alternativa
- “(Sola)”, Paloma Morphy
- “Joropo”, Judeline
- “El Ritmo”, Bandalos Chinos
- “Siento Que Merezco Más”, Latin Mafia
- “#Tetas”, CA7RIEL & Paco Amoroso
Mejor Álbum de Salsa
- Debut y Segunda Tanda, Vol. II, Gilberto Santa Rosa
- Big Swing, José Alberto “El Canario”
- Mira Como Vengo, Issac Delgado
- Infinito Positivo, Los Hermanos Rosario
- Fotografías, Rubén Blades y Roberto Delgado & Orquesta
Mejor Álbum de Cumbia/Vallenato
- De Amor Nadie Se Muere, Karen Lizarazo
- La Jerarquía, Peter Manjarrés & Luis José Villa
- SON 30, Checo Acosta
- Baila Kolombia, Los Cumbia Stars
- El Último Baile, Silvestre Dangond & Juancho De La Espriella
Mejor Álbum de Merengue y/o Bachata
- El Más Completo, Alex Bueno
- Milly Quezada – Live Vol. 1, Milly Quezada
- Novato Apostador, Eddy Herrera
Mejor Álbum Tropical Contemporáneo
- Bingo, Alain Pérez
- Ilusión Óptica, Pedrito Martínez
- Calidosa, Mike Bahía
- Puñito De Yocahú, Vicente García
- Fiesta Candelaria, Puerto Candelaria
Mejor Canción Tropical
- “La Foto”, Luis Enrique
- “Nunca Me Fui”, Fonseca & Rubén Blades
- “Si Volviera Jesús”, Víctor Manuelle
- “Venga Lo Que Venga”, Fonseca & Rawayana
- “Cariñito”, Techy Fatule
- “Ahora O Nunca”, Gilberto Santa Rosa
- “Si Antes Te Hubiera Conocido”, Karol G
Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi
- Alma De Reyna 30 Aniversario, Mariachi Reyna De Los Ángeles
- Mi Suerte Es Ser Mexicano, Pepe Aguilar
- ¿Quién + Como Yo?, Christian Nodal
Mejor Álbum de Música Banda
- 25 Aniversario (Deluxe), Luis Ángel “El Flaco”
- Edición Limitada, Banda MS
- 4218, Julión Álvarez y su Norteño Banda
Mejor Álbum de Música Tejana
- Reflexiones, Grupo Cultura
- Imperfecto, Vol. 2, El Plan
- El Siguiente Paso (Live Session), Marian y Mariel
- Yo No Te Perdí, Gabriella
- Bobby Pulido & Friends: Una Tuya y Una Mía
- 6, Juan Treviño
Mejor Álbum de Música Norteña
- La Lotería, Los Tigres del Norte
- El Plan & Manuel Alejandro
- Frente A Frente, Pesado
- Pasado, Presente, Futuro, La Energía Norteña
- “V1V0”, Alfredo Olivas
Mejor Álbum de Música Mexicana Contemporánea
- Palabra De To’s (Seca), Carín León
- Leyenda, DannyLux
- Incómodo, Tito Double P
- Evolución, Grupo Firme
- Mirada, Iván Cornejo
Mejor Canción Regional Mexicana
- “¿Seguimos o No?”, Lupita Infante
- “Hecha Pa’ Mí”, Grupo Frontera
- “Me Jalo”, Fuerza Regida & Grupo Frontera
- “Tierra Trágame”, Kakalo & Carín León
- “Si Tú Me Vieras”, Carín León & Maluma
- “La Lotería”, Los Tigres Del Norte