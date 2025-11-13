Lista completa de los ganadores de los premios Latin Grammy 2025

Este 13 de noviembre, Las Vegas se convirtió en el epicentro de la música latina al recibir a numerosas estrellas que iluminaron la noche con su presencia en los Latin Grammy 2025. La ciudad vibró con la emoción de los premios más esperados del año, donde artistas de todos los géneros se reunieron para celebrar la creatividad, la pasión y el impacto de la música en nuestras vidas.

Las celebridades desfilaron por la alfombra roja luciendo sus mejores atuendos, listos no solo para impresionar con su estilo, sino también para demostrar, una vez más, el enorme talento que los llevó a estar nominados. Entre momentos memorables y presentaciones llenas de energía, la gala brilló y más porque Maluma fue el host de la noche ddejando en alto el nombre de Colombia.



Lista de los ganadores de los Latin Grammy 2025

Mejor Álbum de Música Urbana

Elyte, Yandel

Underwater, Fariana

MPC (Música Popular Carioca), Papatinho

Nicki, Nicki Nicole

DeBÍ TiRAR MáS FOToS, Bad Bunny

Grabación del Año

El Día Del Amigo, CA7RIEL & Paco Amoroso

Ao Teu Lado, Liniker

Baile Inolvidable, Bad Bunny

Palmeras En El Jardín, Alejandro Sanz

#Tetas, CA7RIEL & Paco Amoroso

DTmF, Bad Bunny

Si Antes Te Hubiera Conocido, Karol G

Lara, Zoe Gotusso

Cancionera, Natalia Lafourcade

Desastres Fabulosos, Jorge Drexler & Conociendo Rusia

Mejor Álbum Pop Contemporáneo

¿Y Ahora Qué?, Alejandro Sanz

En Las Nubes – Con Mis Panas, Elena Rose

Palacio, Elsa y Elmar

Cuarto Azul, Aitana

Al romper la burbuja, Joaquina

Mejor Canción Pop

Te Quiero, Nicole Zignago

Bogotá, Andrés Cepeda

Soltera, Shakira

El Día Del Amigo, CA7RIEL & Paco Amoroso

Querida Yo, Yami Safdie ft. Camilo

Álbum del Año

En Las Nubes – Con Mis Panas, Elena Rose

Raíces, Gloria Estefan

Cancionera, Natalia Lafourcade

Palabra De To’s (Seca), Carín León

DeBÍ TiRAR MáS FOToS, Bad Bunny

Ao Teu Lado, Liniker

¿Y Ahora Qué?, Alejandro Sanz

Cosa Nuestra, Rauw Alejandro

Papota, CA7RIEL & Paco Amoroso

Puñito De Yocahú, Vicente García

Al romper la burbuja, Joaquina

Mejor Nuevo Artista

Ruzzi

Paloma Morphy

Alex Luna

Juliane Gamboa

Annasofia

Sued Nunes

Isadora

Alleh

Camila Guevara

Yerai Cortés

Canción del Año

Baile Inolvidable, Bad Bunny

Palmeras En El Jardín, Alejandro Sanz

Bogotá, Andrés Cepeda

Otra Noche De Llorar, Mon Laferte

#Tetas, CA7RIEL & Paco Amoroso

Veludo Marrom, Liniker

Si Antes Te Hubiera Conocido, Karol G

DtMF, Bad Bunny

Cancionera, Natalia Lafourcade

El Día Del Amigo, CA7RIEL & Paco Amoroso

Mejor Álbum Pop Tradicional

Lo Que Nos Faltó Decir, Jesse & Joy

Natalia Lafourcade Live At Carnegie Hall, Natalia Lafourcade

Después De Los 30, Raquel Sofía

Cursi, Zoe Gotusso

Bogotá, Andrés Cepeda

Mejor Interpretación de Música Electrónica Latina

“Ella Quiere Techno”, Imanbek & Taichu

“Qqqq”, Ela Minus

“Veneka”, Rawayana ft. Akapellah

“Rulay En Dubai (Extended)”, Mr. Pauer, Villa Electronika & Dj Polin

“Orión”, Sistek Remix Boza, Elena Rose, Sistek

Mejor Interpretación Urbana/Fusión urbana

“Capaz (Merenguetón)”, Alleh, Yorghaki

“De Maravisha”, Tokischa ft. Nathy Peluso

“Roma”, Jay Wheeler

“La Plena – W Sound 05”, W Sound ft. Beele & Ovy On The Drums

“DtMF”, Bad Bunny

Mejor Interpretación Reggaetón

“Reggaetón Malandro”, Yandel ft. Tego Calderón

“Dile A Él”, Nicky Jam

“Brillar”, Lenny Tavárez

“Baja Pa’ Acá”, Rauw Alejandro ft. Alexis & Fido

“Voy A Llevarte Pa PR”, Bad Bunny

Mejor Canción de Rap/Hip Hop

“Parriba”, Akapellah ft. Trueno

“El Favorito De Mami”, Big Soto ft. Eladio Carrion

“Sudor y Tinta”, J Noa & Vakero

“Thc”, Arcángel

“Fresh”, Trueno

Mejor Canción Urbana

“En La City”, Trueno ft. Young Miko

“Cosas Pendientes”, Maluma

“Xq Eres Así”, Álvaro Díaz ft. Nathy Peluso

“LA MuDANZA”, Bad Bunny

“DtMF”, Bad Bunny

Mejor Álbum de Rock

Gigante, Leiva

A TRES DÍAS DE LA TIERRA, Eruca Sativa

Legado, A.N.I.M.A.L

Luna En Obras (En Vivo), Marilina Bertoldi

Novela, Fito Páez

Mejor Canción de Rock

“TRNA”, Ali Stone

“Legado”, A.N.I.M.A.L

“VOLARTE”, Eruca Sativa

“La Torre”, RENEE – COGANADORA

“Sale El Sol”, Fito Páez

Mejor Álbum de Pop/Rock

R, RENEE

Vándalos, Bandalos Chinos

El Último Día De Nuestras Vidas, Dani Martín

Malhablado, Diamante Eléctrico

Ya Es Mañana, Morat

Malcriado, Lasso

Mejor Canción Pop/Rock

“no llames lo mío nuestro”, Joaquina & Andry Kiddos

“Tu Manera De Amar”, Julián Bernal & Debi Nova

“Un último vals”, Leiva, Benjamín Prado & Joaquín Sabina

“Lucifer”, Renzo Bravo, Lasso & Orlando Vitto

“Ángulo Muerto”, Leiva

“Desastres Fabulosos”, Jorge Drexler & Conociendo Rusia

Mejor Álbum de Música Alternativa

DAISY, Rusowsky

PARA QUIEN TRABAJAS Vol. I, Marilina Bertoldi

TODOS LOS DÍAS TODO EL DÍA, Latin Mafia

Bodhiria, Judeline

Papota, CA7RIEL & Paco Amoroso

Mejor Canción Alternativa

“(Sola)”, Paloma Morphy

“Joropo”, Judeline

“El Ritmo”, Bandalos Chinos

“Siento Que Merezco Más”, Latin Mafia

“#Tetas”, CA7RIEL & Paco Amoroso

Mejor Álbum de Salsa

Debut y Segunda Tanda, Vol. II, Gilberto Santa Rosa

Big Swing, José Alberto “El Canario”

Mira Como Vengo, Issac Delgado

Infinito Positivo, Los Hermanos Rosario

Fotografías, Rubén Blades y Roberto Delgado & Orquesta

Mejor Álbum de Cumbia/Vallenato

De Amor Nadie Se Muere, Karen Lizarazo

La Jerarquía, Peter Manjarrés & Luis José Villa

SON 30, Checo Acosta

Baila Kolombia, Los Cumbia Stars

El Último Baile, Silvestre Dangond & Juancho De La Espriella

Mejor Álbum de Merengue y/o Bachata

El Más Completo, Alex Bueno

Milly Quezada – Live Vol. 1, Milly Quezada

Novato Apostador, Eddy Herrera

Mejor Álbum Tropical Contemporáneo

Bingo, Alain Pérez

Ilusión Óptica, Pedrito Martínez

Calidosa, Mike Bahía

Puñito De Yocahú, Vicente García

Fiesta Candelaria, Puerto Candelaria

Mejor Canción Tropical

“La Foto”, Luis Enrique

“Nunca Me Fui”, Fonseca & Rubén Blades

“Si Volviera Jesús”, Víctor Manuelle

“Venga Lo Que Venga”, Fonseca & Rawayana

“Cariñito”, Techy Fatule

“Ahora O Nunca”, Gilberto Santa Rosa

“Si Antes Te Hubiera Conocido”, Karol G

Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi

Alma De Reyna 30 Aniversario, Mariachi Reyna De Los Ángeles

Mi Suerte Es Ser Mexicano, Pepe Aguilar

¿Quién + Como Yo?, Christian Nodal

Mejor Álbum de Música Banda

25 Aniversario (Deluxe), Luis Ángel “El Flaco”

Edición Limitada, Banda MS

4218, Julión Álvarez y su Norteño Banda

Mejor Álbum de Música Tejana

Reflexiones, Grupo Cultura

Imperfecto, Vol. 2, El Plan

El Siguiente Paso (Live Session), Marian y Mariel

Yo No Te Perdí, Gabriella

Bobby Pulido & Friends: Una Tuya y Una Mía

6, Juan Treviño

Mejor Álbum de Música Norteña

La Lotería, Los Tigres del Norte

El Plan & Manuel Alejandro

Frente A Frente, Pesado

Pasado, Presente, Futuro, La Energía Norteña

“V1V0”, Alfredo Olivas

Mejor Álbum de Música Mexicana Contemporánea

Palabra De To’s (Seca), Carín León

Leyenda, DannyLux

Incómodo, Tito Double P

Evolución, Grupo Firme

Mirada, Iván Cornejo

Mejor Canción Regional Mexicana