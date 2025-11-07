Caracol Televisión invita a reflexionar sobre la sostenibilidad y los contenidos con propósito

Caracol Televisión presenta su nuevo comercial institucional sobre sostenibilidad y contenidos con propósito, una pieza que celebra la vida, la diversidad y la conexión entre las personas y su entorno, invitando a reflexionar sobre cómo nuestras acciones impactan la sociedad y el planeta.

Desde hace más de 18 años, con la implementación de su modelo de sostenibilidad y responsabilidad corporativa, Caracol Televisión se ha consolidado como un aliado estratégico de la sociedad, reflejando todas las realidades y perspectivas, y proponiendo contenidos que fomentan la conversación, el análisis profundo y la reflexión. Como motor social, sus producciones generan diálogo, cohesionan audiencias y promueven un impacto positivo en comunidades, ecosistemas y dinámicas sociales.



La compañía considera la información como un bien público al servicio de la sociedad y demuestra que es posible alcanzar el éxito a través del mejor periodismo. Además, integra contenidos con propósito que promueven estilos de vida responsables y fomentan la convivencia ciudadana. Cada historia y producción busca generar valor compartido, fortalecer relaciones con audiencias, anunciantes, proveedores y aliados clave, y contribuir a un planeta más sostenible.

En coherencia con su modelo de sostenibilidad ASG (Ambiental, Social y de Gobierno Corporativo), Caracol Televisión integra en su gestión la protección del medio ambiente, el desarrollo humano, el bienestar del talento, la transparencia y el crecimiento sostenible del negocio, evidenciando su liderazgo responsable y su compromiso con el progreso del país.

Con este comercial institucional, Caracol Televisión visibiliza su papel como aliado estratégico de la sociedad, reflejando la diversidad de realidades y perspectivas del país, y promoviendo contenidos que impulsan la reflexión y el diálogo en un contexto de constante transformación.



Por medio de esta campaña, Caracol Televisión reafirma su misión de generar valor sostenible para la sociedad mediante contenidos multiplataforma innovadores y responsables, promoviendo una mirada consciente sobre el entorno y las acciones que construyen un futuro más sostenible.

