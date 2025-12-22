Publicidad

Qué dijo J Balvin sobre la reconciliación con Bad Bunny: duraron cinco años peleados - CaracolTV

J Balvin acudió a su perfil de Instagram para dedicarle unas emotivas palabras a Bad Bunny. Los amigos estuvieron alejados durante cinco años; sin embargo, no se tiene conocimiento del motivo de su distanciamiento.

Sentidas palabras de J Balvin a Bad Bunny tras reencuentro en México: "Te quiero, Benito"

El colombiano sorprendió a los fanáticos de 'El Conejo Malo' al aparecer en su concierto en México luego de haber estado un lustro haciendo sus carreras alejadas la una de la otra.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 22 de dic, 2025
J Balvin se pronunció luego de su reconciliación con Bad Bunny en México.