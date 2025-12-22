Sentidas palabras de J Balvin a Bad Bunny tras reencuentro en México: "Te quiero, Benito"

Una verdadera alegría se llevaron los fanáticos del cantante colombiano y el puertorriqueño al enterarse que se habían reconciliado luego de estar aproximadamente cinco años alejados y haciendo música desde diferentes ángulos. El reencuentro tuvo lugar en el Estadio GNP Seguros de Ciudad de México, lugar en el que Bad Bunny presentó el último concierto de su gira 'Debí Tirar Más Fotos World Tour'.

Una vez en el escenario, ambos exponentes del género urbano interpretaron exitosos temas musicales como 'La canción' y 'Qué pretendes'. Adicionalmente, aprovecharon el espacio para expresarse mutuamente toda la admiración que se sienten.

Palabras de J Balvin a Bad Bunny tras su reconciliación pública

Este 22 de diciembre, el paisa apareció en su cuenta oficial de Instagram para pronunciarse sobre lo ocurrido en 'El País Azteca':

"Hermano. El tiempo acomoda lo que el ego desordena. Hoy no escribo desde el ruido, escribo desde la calma. No todo lo que se separa es guerra, a veces es crecimiento. Y crecer también es saber volver sin rencor, sin máscaras, sin miedo. Hoy celebro que estemos bien,

que la paz también se haga tendencia, que los ejemplos pesen más que los titulares. Te quiero Benito Antonio. José", escribió en la plataforma.





Junto al mensaje, publicó una galería de fotografías en donde muestra el abrazo que se dieron en el backstage y otros momentos memorables del evento, que recogió a más de 60 mil seguidores del artista boricua.

"Y decían que el espíritu navideño no existe", "Por ti conocí a Benito, Rosalía y Jhayco. Eres leyenda José 🌎🤍", "Real Brotherhood nunca se muere papá. ❤️‍🔥🫡 RESPECT", "Historia pura y dura ☄️🏌️‍♂️ para los libros del género una vez más", "El post que los reales esperamos por cinco años 🙌🏻", "Se juntó nuevamente la mejor dupla.❤️‍🩹🔥 Los que hicieron el mejor álbum. 🤌🏻 ¿Y qué tal un Oasis 2.0? 🥹", son algunos de los mensajes que se destacan en la red.

Aunque nunca hablaron públicamente sobre el motivo del distanciamiento, sus fanáticos encontraron sospechas en la tiradera de Residente contra el colombiano en 2022 y las referencias de 'El Conejo Malo' en 'Nadie sabe lo que va a pasar mañana'; no obstante, recientemente José dejó claro que ya dejó esta etapa en el pasado y que por ahora está concentrado en su familia y sus proyectos.

