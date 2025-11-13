Dos nuevos premios para Caracol Televisión: 'Desafío XX' y 'Pedro El Escamoso' brillaron

Caracol Televisión celebra los dos premios plata obtenidos en los GEMA Awards Latinoamerica 2025, otorgados por The Global Entertainment Marketing Academy (GEMA) recientemente en Los Ángeles, California, Estados Unidos, en medio de la conferencia mundial.

La campaña desarrollada por Lagencia Caracol y Disney + para el lanzamiento de 'Pedro el Escamoso' obtuvo plata en la categoría PROGRAM CAMPAIGN, y la campaña de 'Desafío XX' obtuvo plata en la categoría DELIVERING ON A DIME.

Dos campañas que con creatividad y originalidad posicionan a Caracol Televisión como líder de audiencias en Colombia y Latinoamérica. El equipo de Lagencia Caracol recibe estos dos reconocimientos compitiendo con talento frente a los equipos de Publicidad y Marketing de las marcas de entretenimiento más importantes de la industria.

"Estos premios no solo validan nuestro trabajo, sino que también demuestran la relevancia y el impacto de nuestros productos a nivel mundial y latinoamericano", declaró Gabriel Leal Richoux, gerente de Publicidad. Por su parte, Andrés Barrera Lugo, director creativo de Caracol Televisión, afirmó: "Estamos profundamente orgullosos de estos logros que reflejan la dedicación y el talento de todo nuestro equipo".

De qué trata 'Pedro El Escamoso'

Pedro decide, después de vivir 20 años en el extranjero, devolverse a su país con la intención de reencontrarse con sus amigos, familiares y en especial con su hijo, pero se topa con una realidad completamente diferente. Todo esto lo obliga a inventar una serie de historias para ocultar su vida sacrificada, con la única intención de ganarse la admiración y el respeto de todos.



Quiénes fueron las presentadora del 'Desafío del Siglo XXI'

En esta ocasión, Andrea Serna repitió rol como presentadora del formato y Mafe Aristizábal se desempeñó como anfitriona. Ambas trabajaron colaborativamente junto al resto de la producción para sacar adelante el formato que reunió a 32 participantes dispuestos a todos por quedarse con el título de vencedores de esa temporada.