Novedad sobre Jhon Freddy Martínez, el actor que murió en siniestro vial en Piedecuesta

A inicios de noviembre se conoció la muerte del destacado actor, quien se movilizaba a bordo de una motocicleta cuando de pronto fue arrollado por una camioneta justo en la intersección de un semáforo. A pesar de que el hombre fue trasladado de inmediato a un centro de salud, los médicos no lograron salvarle la vida.

Novedad sobre el actor Jhon Freddy Martínez

El artista conocido como Alias Rope apareció en su cuenta oficial de Instagram para informar que le realizarán un homenaje al actor este 21 de noviembre a las 4:30 p.m. en el auditorio SENA. Según informó, la idea es que puedan recordar algunas de las obras más destacadas de Martínez y dar paso al lanzamiento del último trabajo que realizó antes de fallecer.



"Se llevará acabo el homenaje póstumo a nuestro amigo, actor y directo Jhon Freddy Marínez (QEPD), un reconocimiento a su legado y vida artística, será un evento que presentará sus obras mas destacadas como también su último trabajo audiovisual del cual fue director, productor y guionista: 'Pon a sonar las rolas'", escribió.



El mismo Jhon Freddy había compartido días antes de su deceso el adelanto de este proyecto en redes sociales, asegurando que no solo cumplió el rol de director, sino que también apareció en algunas de las escenas que se grabaron como tomas de apoyo.

Duante su trayectoria artística, tuvo la posibilidad de participar en series como 'Pequeña Manhattan', 'Ni un paso atrás', 'Proyecto Final' y 'Sala de Espera'. También hizo parte de la película 'Luis tercero', en donde se desempeñó como asistente de producción.

Días después de su deceso, sigue recibiendo múltiples comentarios de solidaridad por parte de colegas y admiradores de su trabajo: "Descansa en paz, gran ser humano 😔", "Descansa en paz, gracias por dejarnos tu última obra 🙌", "Tenía mucho talento... Gracias totales", "Que descanse en paz tremendo amigo y ser humano 🥹❤️✨", "Seguro desde donde esté, debe sentirse orgulloso de todos y cada uno de los que le han brindado su cariño y homenaje ❤️", son algunos de los mensajes que se destacan en las últimas publicaciones que realizó en su cuenta de Instagram.